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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

2025-04-17 03:13:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، الخميس بالتسعيرة الثانية، بواقع 50 قرشا للغرام ليبلغ سعر البيع 67.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارا للغرام.
أما أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، فقد بلغت 77 دينارا و59.9 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.

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