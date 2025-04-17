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الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا

الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا

2025-04-17 03:13:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر الشعب في دمشق.


وكتب الصفدي عبر منصة إكس "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، ورسالة من جلالته أكدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها والوقوف معها في عملية إعادة البناء".


وأضاف "وبعث الرئيس الشرع تحياته إلى جلالة الملك، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتثمينه دعم الأردن لسوريا التي شدد على أنها تحرص على تطوير علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين".

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