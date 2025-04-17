المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025
ووفقًا للقرار، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25 بالمئة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".
وكانت الفائدة، قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2023 عندما سجلت 4 بالمئة.
وخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة 7 مرات على مدار آخر 10 أشهر، وتأتي التخفيضات وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، وزيادة التهديدات التجارية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في أميركا.
وحذر المركزي الأوروبي، من تداعيات التوترات التجارية على توقعات النمو الاقتصادي، إذ قال إن اقتصاد منطقة اليورو يقوم ببناء بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
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