المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خفض المركزي الأوروبي اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثالثة في 2025، بمقدار 25 نقطة أساس.



ووفقًا للقرار، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25 بالمئة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".



وكانت الفائدة، قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2023 عندما سجلت 4 بالمئة.



وخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة 7 مرات على مدار آخر 10 أشهر، وتأتي التخفيضات وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، وزيادة التهديدات التجارية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في أميركا.

وحذر المركزي الأوروبي، من تداعيات التوترات التجارية على توقعات النمو الاقتصادي، إذ قال إن اقتصاد منطقة اليورو يقوم ببناء بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية.