الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، اليوم الخميس برئاسة الرئيس جوزيف عون، الموافقة على تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وأشار بيان صادر عن الحكومة اللبنانية إلى "أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الذي حضر الاجتماع، عرض ملخصًا عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصًا في فترة ما بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافًا لإسرائيل، مما أثر سلبًا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يعيق الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل".



وأضاف البيان: أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلًا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضًا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية".



وقال قائد الجيش اللبناني، إن هناك 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ الترتيبات التي حصلت لوقف إطلاق النار، و190 شهيدًا من الجيش و485 جريحًا.