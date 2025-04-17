مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.
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