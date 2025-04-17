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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

2025-04-17 03:13:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.

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