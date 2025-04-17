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سامسونج تبدأ بطرح أجهزة 'Galaxy A56 5G' و'galaxy A36 5G' و'galaxy A26 5G' عالمياً

سامسونج تبدأ بطرح أجهزة 'Galaxy A56 5G' و'galaxy A36 5G' و'galaxy A26 5G' عالمياً

2025-04-17 08:12:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن التوفّر العالمي لأجهزة 'Galaxy A56 5G' و 'Galaxy A36 5G' و 'Galaxy A26 5G'، في خطوة تمثّل نقلة نوعية تتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدّم على الهواتف المتنقلة. وتُعد هذه السلسلة الأولى من أجهزة 'Galaxy A' التي تتضمّن ميزة 'Awesome Intelligence' تجربة ذكاء اصطناعي شاملة وسهلة الاستخدام على الهاتف، توفّر أدوات ذكية قوية وممتعة تساعد في عمليات البحث، وتُقدّم تجربة بصرية مذهلة.
وقال رئيس وحدة أعمال التجربة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "بينما نواصل قيادة مسيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المتنقلة، نؤكد التزامنا بإتاحة هذه التقنية لمزيد من المستخدمين، وتقديم طرق جديدة لاستكشاف العالم من حولهم والتعبير عن أنفسهم من خلال ميزة 'Awesome Intelligence'. وأضاف: "مع إطلاق سلسلة 'Galaxy A' الجديدة، نتطلّع إلى تمكين عدد أكبر من المستخدمين من الاستمتاع بتجارب ذكية وممتعة على هواتفهم، لإطلاق العنان لإبداعهم، وتوفّر لهم في الوقت ذاته مستويات الأمان والموثوقية التي يتوقعونها من سامسونج."
وتقدّم سلسلة 'Galaxy A' الأحدث للمستخدمين مجموعة من الميزات الذكية المفضّلة لدى عشاق 'Galaxy'، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. فميزة 'Circle to Search with Google' المحسّنة تتيح طريقة سلسة للبحث والحصول على المعلومات بمجرد الإشارة على الشاشة، لتكون الإجابة في متناول اليد بسرعة وسهولة. ويمكن للمستخدمين باستخدام ميزة 'Object Eraser' إزالة العناصر غير المرغوب بها من الصور بلمسة واحدة، للحصول على مظهر أنظف وأكثر احترافية. أما ميزة 'Filters'، فتمكّن المستخدمين من إضفاء لمساتهم الإبداعية عبر إنشاء تأثيرات فريدة مستوحاة من صورهم المفضلة. وتُقدَّم ميزة 'Best Face' حصرياً على جهاز 'Galaxy A56 5G' ضمن السلسلة، حيث تتيح اختيار أفضل تعبيرات الوجه من لقطات متعددة ودمجها في صورة واحدة، ليبدو الجميع في أفضل حالتهم.
ويتميّز كل من 'Galaxy A56 5G' و 'Galaxy A36 5G' بشاشة 'Super AMOLED' مقاس 6.7 بوصة بدقة +FHD، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، ما يوفّر تجربة مشاهدة نابضة بالحيوية وغامرة في مختلف البيئات. وتعمل جميع الأجهزة الثلاثة ببطارية بسعة 5,000 ميللي أمبير، لتمنح المستخدمين وقتاً أطول للاستمتاع بكل لحظة. ويقدّم كل من 'Galaxy A56 5G' و'Galaxy A36 5G' أداءً معزّزاً بفضل حجرة تبريد بالبخار أكبر، ما يضمن تجربة أكثر سلاسة في تعدد المهام والألعاب وتشغيل الفيديو. كما توفّر سلسلة 'Galaxy A' الجديدة طبقة إضافية من الأمان والحماية والشفافية من خلال منصة الأمان 'Samsung Knox Vault'، ما يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم والراحة. وتم تصميم هذه الأجهزة لتدوم، مع دعم يصل إلى ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وست سنوات من تحديثات الأمان.
كما أن سلسلة 'Galaxy A' الجديدة أصبحت متوفرة عالميًا ابتداءً من 28 آذار عبر شركات الاتصالات، ومتاجر التجزئة، وموقع Samsung، مع مجموعة من الألوان الأنيقة والعصرية. ويتوفّر جهاز 'Galaxy A56 5G' بألوان: رمادي فاتح أوسوم، جرافيتي أوسوم، زيتوني أوسوم، وزهري أوسوم. ويأتي جهاز 'Galaxy A36 5G' بألوان: لافندر أوسوم، أسود أوسوم، أبيض أوسوم، وليموني أوسوم. أما 'Galaxy A26 5G'، فيتوفّر بألوان: أسود، أبيض، أخضر فاتح، وزهري خوخي.
للمزيد من المعلومات حول أجهزة 'Galaxy A56 5G' و 'Galaxy A36 5G' و 'Galaxy A26 5G' ، يُرجى زيارة: Samsung Newsroom و Samsung Mobile Press و Samsung.

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