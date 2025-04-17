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الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

2025-04-17 08:12:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد الجلاء للجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وأعرب جلالته في برقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الشرع بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السوري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.


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