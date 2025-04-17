غوغل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها.. اليكم السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الاحتيال، أعلنت غوغل عن تعليق 39.2 مليون حساب إعلاني خلال عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم تعليقه في العام السابق.



وقالت الشركة إنها استعانت بنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لرصد الأنشطة المشبوهة، مثل انتحال هوية الشركات واستخدام تفاصيل دفع غير مشروعة، مما مكّنها من إيقاف معظم الحسابات قبل عرض أي إعلان.



كما أطلقت غوغل أكثر من 50 تحسينًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي لتعزيز سلامة الإعلانات عبر منصاتها.



وأكد أليكس رودريجيز، المدير العام لسلامة الإعلانات، أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا كبيرًا، لكن لا تزال هناك رقابة بشرية في جميع مراحل عملية التحقق. وكشف أن أكثر من 100 خبير من فرق مختلفة، بما في ذلك DeepMind، تعاونوا لوضع إجراءات مضادة للاحتيال الإعلاني، وخاصة عمليات التزييف العميق وانتحال الشخصيات العامة.

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