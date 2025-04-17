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الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

2025-04-17 08:11:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة "رويترز" عن دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، قولها إن قنبلة من بين كل 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر.
ونقلت "رويترز" عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة في قطاع غزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال مسؤولون إغاثيون إن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها إسرائيل.
وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب في غزة.
وفي فبراير، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتتولى مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة وغيرها من الأسلحة، لإنشاء ما وصفه بـ**"ريفييرا الشرق الأوسط"**.
واستأنفت إسرائيل قصفها على القطاع في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار في يناير، وهو هجوم قالت الأمم المتحدة إنه سيطر على ثلثي القطاع أو أجبر سكانه على الإخلاء.
وبحلول أكتوبر 2024، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على القطاع، وتُقدّر دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين قنبلة من كل 10 إلى قنبلة من كل 20 أُطلقت على غزة لم تنفجر، مشيرة إلى أن العديد منها أمريكية الصنع.
بدأت جهود تنظيف المنطقة بسرعة قرب مدينة خان يونس، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في يناير. وكان سائق الجرافة علاء أبو جميزة يُخلي شارعًا قريبًا من المكان الذي كان يلعب فيه سعيد عبد الغفور (15 عامًا)، حين أصابت شفرة الجرافة قنبلة مخفية.
وقال الفتى لوكالة "رويترز": "غمرتنا حرارة اللهب، النار"، مضيفًا أنه فقد البصر في إحدى عينيه، كما فقد السائق جميزة البصر في إحدى عينيه، ويُعاني من حروق وشظايا في يديه وساقيه.
من جهتها، صرّحت "حماس" بأنها جمعت بعض الذخائر غير المنفجرة لاستخدامها ضد إسرائيل، لكنها أعربت أيضًا عن استعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية لإزالتها. ومع ذلك، فإن الجهود الدولية للمساعدة في إزالة القنابل خلال فترات الهدوء في القتال أعاقتها إسرائيل، التي تفرض قيودًا على واردات السلع التي قد تُستخدم عسكريًا إلى القطاع، وفقًا لما ذكره تسعة مسؤولين إغاثيين لـ"رويترز".
روسيا اليوم


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