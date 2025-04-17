السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافقت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك في اجتماعها السنوي العادي، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي باسم خليل السالم وحضور أعضاء من مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي والفاضلة هديل جبارة والفاضلة روعة الفريحات ممثلين عن البنك المركزي الأردني والرئيس التنفيذي لكابيتال بنك السيد تامر غزالة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال البنك.



وخلال الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس 17 نيسان 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وافق المساهمون الذين يحملون أسهماً بالأصالة والإنابة والوكالة الذين يمثلون نحو 89.35% من رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال.

كما تم إقرار تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية الموحدة لعام 2024، وخطط المجموعة المستقبلية.

في مستهل الاجتماع، تقدم السالم بأسمى آيات الولاء والانتماء لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله، مشيراً إلى الاعتزاز بجلالتهِ ورؤيتهِ السياسية والاقتصادية الحكيمة، حيث أكد على قوة ومتانة الاقتصاد الأردني الذي شهد أداءً إيجابياً في عام 2024 بنمو قدره 2.4%، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حيث وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي أعلى مستوى تاريخي لها في العام الماضي بلغ 21.1 مليار دولار أمريكي، موضحاً أن التوجيهات الملكية السامية والسياسات الاقتصادية الحكيمة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.



وفيما يتعلق بأداء مجموعة كابيتال بنك خلال عام 2024، أوضح السالم أن المجموعة حققت نمواً استثنائياً في كافة مؤشراتها المالية، حيث ارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة قياسية بلغت 50% لتصل إلى 160 مليون دينار أردني مقارنة بـ 106 ملايين دينار أردني في عام 2023، مدفوعةً بالأداء القوي للأعمال الأساسية للمجموعة.



وعلى صعيد الشركات التابعة للمجموعة، أشاد السالم بتميز أداء المصرف الأهلي العراقي الذي حافظ على موقعه كأكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في العراق، ونجاح استراتيجيته التوسعية، وجاري العمل على استكمال كافة الإجراءات لرفع رأسماله من 400 مليار دينار عراقي إلى 520 مليار دينار عراقي من خلال رسملة الأرباح وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين، في حين بلغت إجمالي أصوله 5.1 ترليون دينار عراقي ووصل عدد عملائه إلى 320 ألف عميل. كما عزز المصرف عملياته الرقمية وطوّر مراكز عدّ وفرز النقد، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ومن الجدير بالذكر بأن فرع المصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية استمر في تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة عملائه، ولعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية.



من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة إنجازات المجموعة لعام 2024، حيث شهدت الميزانية العمومية نمواً ملحوظاً بنسبة 8.5% لتصل إلى 8.2 مليار دينار أردني في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من 7.6 مليار دينار أردني في عام 2023، مشيراً إلى أن رصيد ودائع العملاء ارتفع من 5.5 مليار دينار في عام 2023 إلى 5.9 مليار دينار في 2024، بزيادة قدرها 8%.



وصرح غزالة إلى أن العائد على حقوق الملكية وصل إلى ما نسبته 22.6% في نهاية العام 2024 مقارنة مع 17.2% في العام 2023، والذي يعد من أعلى العوائد في القطاع المصرفي الأردني، في حين بلغت الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي البنك 0.410 دينار لعام 2024. فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي لمجموعة كابيتال بنك حوالي 247 مليون دينار كما في نهاية 2024، مقارنة مع 212 مليون دينار للعام 2023 وذلك بزيادة قدرها 17% أي ما يعادل 35 مليون دينار. فيما استقرت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية عند حاجز 3.4 مليار دينار بنهاية العامين 2023 و2024، في دلالة على نجاح استراتيجية البنك في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام مع الحفاظ على جودة المحفظة.



أما فيما يخص الشركات التابعة، أشار غزالة إلى أداء شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة، حيث ارتفع إجمالي محفظة إدارة الأصول في الشركة بنسبة 26% لتصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية 2024، أما بالنسبة لشركة كابيتال للتأجير التمويلي، فقد حافظت على ريادتها في السوق الأردني من خلال تقديم حلول تأجير تمويلي ملائمة ومتنوعة، كما ارتفعت أرباحها بنسبة 46% في نهاية العام الماضي.



وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بين غزالة أن كابيتال بنك حقق الكثير من الإنجازات الهامة عبر استراتيجيته الرقمية، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتبني التقنيات الحديثة بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، كما واصل Blink by Capital نموه المستمر، مقدماً خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ليسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء. هذا وقد أكد أيضاً على التزام البنك بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال التركيز على دعم المشاريع البيئية، وتمكين المرأة، والشباب، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة.



هذا وقد تم الإعلان خلال الاجتماع عن الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة والذين فازوا بالتزكية عن كل فئة وهم: معالي السيد باسم خليل سالم السالم، معالي السيد سعيد سميح طالب دروزة، السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السادة شركة السلامة الأولى للاستثمار (3 بمقاعد)، السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة، السادة شركة هتاف للاستثمار، السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري، السيد خالد وليد حسني النابلسي، السيد يوسف علي يوسف النسور، دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي، والفاضلة داليا عبد العظيم محمد وهبه.



وفي ختام الاجتماع أكد السالم على أن مجموعة كابيتال بنك ستواصل ريادتها في تقديم حلول مالية مبتكرة، مدفوعةً باستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس رؤية البنك للمستقبل.

وأعرب السالم عن شكره لمحافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس وفريق عمله، ولمراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي على دعمهم المتواصل وجهودهم وسياستهم المالية الحصيفة التي كان لها الدور الأكبر في الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، في حيث ثمن دور أعضاء مجلس الإدارة على رؤيتهم الاستراتيجية.



وأشاد السالم أيضاً بالجهود الدؤوبة للإدارة التنفيذية ودورها في تحقيق أهداف المجموعة، معرباً عن تقديره لأداء العاملين في مجموعة كابيتال بنك الذين يشكلون حجر الأساس في نجاحها المستمر.

كما عقب اجتماع الهيئة العامة ليوم الخميس اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المنتخب ليتم خلاله الموافقة على تعيين معالي السيد باسم خليل السالم رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي السيد سعيد سميح دروزة نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورته الجديدة من الفترة 17/4/2025 وحتى 17/4/2029.

