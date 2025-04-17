أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

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أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة سلاف فواخرجي عن صمتها بعد قرار شطبها من نقابة الفنانين السوريين، واكتفت بالرد غير المباشر عبر مشاركة منشورات داعمة لها من جمهورها ونجوم الفن.
الفنانة المصرية وفاء عامر أعلنت تضامنها مع فواخرجي، ووصفتها بـ"الذهب والماس"، كما دعمتها الفنانة التونسية وحيدة الدريدي، معتبرة أن النقابة تستخدم سلطتها لمعاقبة المخالفين في الرأي.
يأتي قرار الشطب بسبب ما وصفته النقابة بـ"خروج سلاف عن أهدافها"، بينما يرى داعموها أن القرار محاولة لإسكات صوت فني وإنساني معروف بمواقفه الداعمة للإنسانية لا للأنظمة.
الفنانة المصرية وفاء عامر أعلنت تضامنها مع فواخرجي، ووصفتها بـ"الذهب والماس"، كما دعمتها الفنانة التونسية وحيدة الدريدي، معتبرة أن النقابة تستخدم سلطتها لمعاقبة المخالفين في الرأي.
يأتي قرار الشطب بسبب ما وصفته النقابة بـ"خروج سلاف عن أهدافها"، بينما يرى داعموها أن القرار محاولة لإسكات صوت فني وإنساني معروف بمواقفه الداعمة للإنسانية لا للأنظمة.
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