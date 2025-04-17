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أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

2025-04-17 08:11:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة سلاف فواخرجي عن صمتها بعد قرار شطبها من نقابة الفنانين السوريين، واكتفت بالرد غير المباشر عبر مشاركة منشورات داعمة لها من جمهورها ونجوم الفن.
الفنانة المصرية وفاء عامر أعلنت تضامنها مع فواخرجي، ووصفتها بـ"الذهب والماس"، كما دعمتها الفنانة التونسية وحيدة الدريدي، معتبرة أن النقابة تستخدم سلطتها لمعاقبة المخالفين في الرأي.
يأتي قرار الشطب بسبب ما وصفته النقابة بـ"خروج سلاف عن أهدافها"، بينما يرى داعموها أن القرار محاولة لإسكات صوت فني وإنساني معروف بمواقفه الداعمة للإنسانية لا للأنظمة.




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