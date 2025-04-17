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قرابة 4 مليارات دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

قرابة 4 مليارات دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

2025-04-17 06:12:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر“كليك” لتصل إلى 1.56 مليار دينار خلال شهر آذار الماضي، بارتفاع نسبته 21.8% مقارنة بشهر شباط الماضي، الذي بلغت فيه القيمة 1.2 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 12 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 22.3%، مقارنة بـ 9.9 مليون حركة خلال شهر شباط.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات“كليك” المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 32.33 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار دينار.
أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي“كليك” في الأردن إلى 1.78 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.1% خلال شهر آذار الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكّل الأردنيون 1.7 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 67 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.
وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي“كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.1%، مقارنة بنحو 35% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكّلت عمليات تحويل الأموال نسبة 85.5% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر“كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر“كليك” بنسبة 14.5%.
و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته“جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجّه نحو اقتصاد رقمي متقدّم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري“كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.

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