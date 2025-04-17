زين تُوسّع تعاونها مع مؤسسة ولي العهد من خلال برنامج 42 إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت شركة زين الأردن، من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية تعاون مع مؤسسة ولي العهد، لتصبح بموجبها منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"، في خطوة جديدة تُجسّد استمرارية التعاون بين الجانبين، بعد إطلاق المقر الرئيسي لبرنامج "42 عمّان"، أحد برامج مؤسسة ولي العهد والمندرج تحت مسار المشاركة الاقتصادية عام 2023.



ووقع الاتفاقية عن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.



ويأتي إطلاق برنامج "42 إربد" كموقع إضافي لبرنامج "42 عمّان"، لتوسيع نطاق الأثر والوصول إلى عدد أكبر من المتقدّمين من إقليم الشمال، بما يشمل محافظات إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون. ويُجسّد هذا التوسّع نجاح التجربة في برنامج "42 عمّان"، ويهدف إلى تمكين الشباب في مختلف المحافظات من اكتساب المهارات الرقمية المتقدّمة التي تؤهلهم لسوق العمل الحديث.



وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة زين بدعم برنامج "42 إربد" من خلال تزويد الموقع بأجهزة حاسوب حديثة، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت بما يلبّي احتياجات البيئة التعليمية المتقدّمة، ويضمن استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التوعية والانتشار المجتمعي، والمساهمة في بناء مجتمع نشِط من المبرمجين، عبر تنفيذ تدريبات وفعاليات تستهدف الشباب، خصوصاً في الجامعات الحكومية التي تحتضن منصّات زين للإبداع، بما يعزز ثقافة البرمجة ويرتقي بمستوى المهارات الرقمية على مستوى المملكة.



وتؤكّد هذه الخطوة التزام زين بتوسيع شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مؤسسة ولي العهد، لتشمل برنامجيّ "42 عمّان" و"42 إربد"، بما يساهم في تعميم أثر هذه الشراكة الوطنية، ويعكس حرص الشركة على دعم قطاع التعليم التقني والرقمي، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، عبر بيئة تعليمية متقدمة توفّرها منصّة زين للإبداع (ZINC)، بما يسهم في بناء جيل مؤهّل قادر على الابتكار والمنافسة.



ويُعدّ برنامجا "42 عمّان" و"42 إربد"، واللذان تنفّذهما مؤسسة ولي العهد، جزءاً من شبكة "Ecole 42" العالمية التي تضم أكثر من 57 فرعاً في 32 دولة. ويعتمد البرنامج على نموذج تعليمي فريد من نوعه، يقوم على التعلّم التشاركي القائم على المشاريع، دون الحاجة إلى محاضرات تقليدية أو مدرسين. ويقدّم البرنامج تدريباً مجانياً مكثفاً يُمكّن الطلبة من اكتساب المهارات من خلال العمل الجماعي والفردي، ويشمل مساقات متقدمة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، وتطوير الألعاب، وبرمجة الروبوتات، وإدارة الأنظمة، والشبكات، حيث يواصل البرنامج تحقيق نسب توظيف مرتفعة لخريجيه في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعكس فاعلية النموذج وأثره الإيجابي على مستقبل الشباب الأردني.

