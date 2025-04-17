حكم نهائي لصالح طليقة شاكوش.. ملزم بدفع نفقة بهذا المبلغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر فصلاً جديدًا من النزاع القضائي بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، حيث قضت بتأييد حكم يلزمه بدفع 950 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، في قرار نهائي غير قابل للطعن.



وأوضح محامي ريم، ياسر قنطوش، أن امتناع شاكوش عن تنفيذ الحكم قد يعرضه لعقوبة الحبس حتى عام أو غرامة 500 جنيه.



وجاء الحكم بناءً على الدعوى رقم 4353 لسنة 2024، حيث اعتبرت المحكمة أن قيمة النفقة تتناسب مع دخل شاكوش من حفلاته وأرباحه الإلكترونية، لا سيما بعد أن استأنفت ريم على حكم سابق بإلزامه بدفع 300 ألف جنيه كمؤخر صداق، مطالبة بزيادة المبلغ.



يُذكر أن زفاف حسن شاكوش وريم طارق في مارس 2024 أثار الجدل حين ظهرت ريم تسجد داخل القاعة بفستان الزفاف، قبل أن تنقلب العلاقة إلى سجال علني وخلافات قانونية استمرت لأشهر.

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