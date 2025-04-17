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حسان يزور شركة جرش في الحسا ويطلع على مشروع توسعة

حسان يزور شركة جرش في الحسا ويطلع على مشروع توسعة

2025-04-17 06:12:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زيارة ميدانية إلى شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في لواء الحسا، اطلع خلالها على سير العمل في مشروع التوسعة الجديد، الذي سيُسهم في مضاعفة عدد العاملات في الشركة من 500 إلى 1000 سيدة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة دعم الحكومة الكامل لمثل هذه الاستثمارات، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص التشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الصناعات الإنتاجية التي توفر بيئة عمل ملائمة ومستدامة.
وأشاد الدكتور حسان بما توفره الشركة من امتيازات وحوافز وظروف عمل مناسبة للعاملين والعاملات من المنطقة، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المرأة الأردنية في سوق العمل.

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