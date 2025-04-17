نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن! - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، صحة الأنباء المتداولة بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، موضحاً أن الحكم القضائي صدر منذ عام 2018، إلا أن الإعلام اللبناني لم يسلط الضوء عليه في حينه، بحسب تعبيره.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، أبدى محمد استغرابه من "تجاهل الإعلام لهذا الحكم الهام"، مشيراً إلى أن العائلة تواجه حالياً قضايا جديدة، من بينها اتهام فضل شاكر بسلب أموال، إضافة إلى ادعاءات بتبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار، وصفها بأنها "عارية تمامًا من الصحة".



وأكد محمد ثقته الكاملة في القضاء اللبناني، موجهاً في نهاية الفيديو تحية للجيش اللبناني، وقال إن المؤسسة العسكرية "تعلم ببراءة والده من التهم السابقة".

من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر مع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وأعاد نشر المقطع مرفقاً بعبارة:

"حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".



يأتي ذلك في ظل استعداد منصة "شاهد" لعرض فيلم وثائقي درامي جديد عن حياة الفنان بعنوان "يا غايب"، يبدأ عرضه يوم الأحد المقبل، ويكشف عن محطات مؤثرة من مشواره الفني والشخصي، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يذرف الدموع.

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