نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن! - فيديو

نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن! - فيديو
وفي فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، أبدى محمد استغرابه من "تجاهل الإعلام لهذا الحكم الهام"، مشيراً إلى أن العائلة تواجه حالياً قضايا جديدة، من بينها اتهام فضل شاكر بسلب أموال، إضافة إلى ادعاءات بتبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار، وصفها بأنها "عارية تمامًا من الصحة".
وأكد محمد ثقته الكاملة في القضاء اللبناني، موجهاً في نهاية الفيديو تحية للجيش اللبناني، وقال إن المؤسسة العسكرية "تعلم ببراءة والده من التهم السابقة".
من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر مع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وأعاد نشر المقطع مرفقاً بعبارة:
"حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".
يأتي ذلك في ظل استعداد منصة "شاهد" لعرض فيلم وثائقي درامي جديد عن حياة الفنان بعنوان "يا غايب"، يبدأ عرضه يوم الأحد المقبل، ويكشف عن محطات مؤثرة من مشواره الفني والشخصي، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يذرف الدموع.
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