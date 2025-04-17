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صيانة لشجرة معمرة في جرش .. تعرف على التفاصيل

صيانة لشجرة معمرة في جرش .. تعرف على التفاصيل

2025-04-17 06:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرت مديرية زراعة محافظة جرش بالتعاون مع مديرية الحراج، صيانة لإحدى الأشجار المعمرة والتاريخية من نوع "البطم الأطلسي" الواقعة في منطقة سوف .
وقالت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا خلف محاسنة، إن صيانة هذه الشجرة تأتي ضمن نهج الوزارة في حماية الغابات والأشجار المعمرة التي تمثل جزءاً من تراث الأردن الطبيعي والتاريخي، مشيرةً إلى أن الشجرة تحظى بأهمية بيئية وتاريخية.
وأضافت، إن أعمال الصيانة نُفذت على مدار 4 أيام من قبل فريق فني مختص من مديريتي الحراج وزراعة جرش، وشملت إصلاح التشوهات في الساق الرئيس وتقليم الأغصان الجافة والمصابة وإعادة تشكيل الشجرة لضمان توازنها الهيكلي باستخدام مواد وآليات متخصصة تحميها من الإصابات والآفات.
وأكدت محاسنة، أن هذا الجهد يعكس روح العمل التشاركي بين مختلف المديريات ويجسد القيم الجوهرية لوزارة الزراعة في الحفاظ على الإرث البيئي والتاريخي للأجيال المقبلة.


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