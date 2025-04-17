أسباب خفية وراء تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تكرار نزلات البرد والإنفلونزا بشكل ملحوظ على مدار العام، ما يثير التساؤلات حول أسباب ضعف المناعة أو كثرة التعرض للعدوى.بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فإن الإصابة بنزلات البرد حتى 8 مرات سنويًا تُعد ضمن المعدل الطبيعي، خاصةً مع تغيرات الطقس.الفرق بين البرد والإنفلونزا:نزلات البرد: عدوى فيروسية خفيفة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مصحوبة برشح وسعال وارتفاع بسيط في الحرارة.الإنفلونزا: أشد حدة، وتسبب حرارة مرتفعة، آلامًا في الجسم، ومشاكل تنفسية قد تستدعي راحة طبية.

متى تقلق؟

إذا تكررت الإصابات بشكل يفوق المعدل الطبيعي أو ترافقت مع مضاعفات خطيرة كدخول المستشفى أو الإصابة بالتهاب رئوي، يجب إجراء فحوصات مناعية لتحديد السبب.

الوقاية:

الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأماكن المزدحمة.

تقوية المناعة من خلال النوم الجيد، التغذية الصحية، وغسل اليدين بانتظام.

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