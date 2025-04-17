  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسباب خفية وراء تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

أسباب خفية وراء تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

2025-04-17 06:12:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تكرار نزلات البرد والإنفلونزا بشكل ملحوظ على مدار العام، ما يثير التساؤلات حول أسباب ضعف المناعة أو كثرة التعرض للعدوى.
بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فإن الإصابة بنزلات البرد حتى 8 مرات سنويًا تُعد ضمن المعدل الطبيعي، خاصةً مع تغيرات الطقس.
الفرق بين البرد والإنفلونزا:
نزلات البرد: عدوى فيروسية خفيفة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مصحوبة برشح وسعال وارتفاع بسيط في الحرارة.
الإنفلونزا: أشد حدة، وتسبب حرارة مرتفعة، آلامًا في الجسم، ومشاكل تنفسية قد تستدعي راحة طبية.

متى تقلق؟
إذا تكررت الإصابات بشكل يفوق المعدل الطبيعي أو ترافقت مع مضاعفات خطيرة كدخول المستشفى أو الإصابة بالتهاب رئوي، يجب إجراء فحوصات مناعية لتحديد السبب.

الوقاية:
الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.
الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأماكن المزدحمة.
تقوية المناعة من خلال النوم الجيد، التغذية الصحية، وغسل اليدين بانتظام.

الكونسلتو

MENAFN17042025000208011052ID1109441188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث