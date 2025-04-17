30 دقيقة مشي يوميا تقضي على هذا المرض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات الصحة النفسية عالميًا، مثل القلق والاكتئاب، يبرز المشي اليومي لمدة 30 دقيقة كأحد الحلول البسيطة والفعالة لتعزيز التوازن النفسي وتحسين المزاج.



وبحسب موقع "تايم أوف إنديا"، فإن المشي يساعد على تحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يقلل من التوتر والقلق ويحسن جودة النوم وينظم الشهية.



ويُعد المشي في الهواء الطلق نوعًا من التأمل الطبيعي، يساعد في تصفية الذهن والحد من التفكير السلبي، كما أن ممارسة المشي مع الأصدقاء أو العائلة تعزز الدعم الاجتماعي وتقلل الشعور بالوحدة.



وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص يعاني من اضطراب نفسي، ما يؤكد أهمية دمج النشاط البدني البسيط، كالمشي، ضمن الروتين اليومي كوسيلة طبيعية لدعم الصحة النفسية دون الحاجة إلى تدخلات دوائية.

الكونسلتو