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احذر حساسية الحشرات في الصيف - إليك طرق الوقاية

احذر حساسية الحشرات في الصيف - إليك طرق الوقاية

2025-04-17 06:12:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من حساسية الحشرات نتيجة رد فعل مناعي تجاه لدغاتها أو لسعاتها، وقد تتراوح الأعراض بين البسيطة والخطيرة، وقد تصل إلى الحساسية المفرطة، مما يستدعي التدخل الطبي السريع.


أبرز أعراض حساسية الحشرات:
احمرار، ألم، حكة وتورم في مكان اللدغة
طفح جلدي وحكة في الجسم بالكامل
تورم تحت الجلد، غثيان، قيء، إسهال
دوخة، صعوبة في التنفس، تورم في اللسان أو الحلق
سرعة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، وفي بعض الحالات: الإغماء


طرق العلاج:

غسل موضع اللدغة بالماء والصابون
استخدام كمادات باردة وكريمات مضادة للحكة
تناول مضادات الهيستامين ومسكنات الألم
التوجه الفوري للمستشفى في حال ظهور أعراض حادة

طرق الوقاية:
تجنّب الأماكن المليئة بالحشرات كالزهور والمياه الراكدة
ارتداء ملابس تغطي الجسم بالكامل
عدم استخدام العطور القوية أو الصابون المعطر
حمل الأدوية المناسبة لمرضى الحساسية
الحصول على حقن الحساسية للوقاية من ردود الفعل الشديدة

الكونسلتو

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