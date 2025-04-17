احذر حساسية الحشرات في الصيف - إليك طرق الوقاية

احذر حساسية الحشرات في الصيف - إليك طرق الوقاية
أبرز أعراض حساسية الحشرات:
احمرار، ألم، حكة وتورم في مكان اللدغة
طفح جلدي وحكة في الجسم بالكامل
تورم تحت الجلد، غثيان، قيء، إسهال
دوخة، صعوبة في التنفس، تورم في اللسان أو الحلق
سرعة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، وفي بعض الحالات: الإغماء
طرق العلاج:
غسل موضع اللدغة بالماء والصابون
استخدام كمادات باردة وكريمات مضادة للحكة
تناول مضادات الهيستامين ومسكنات الألم
التوجه الفوري للمستشفى في حال ظهور أعراض حادة
طرق الوقاية:
تجنّب الأماكن المليئة بالحشرات كالزهور والمياه الراكدة
ارتداء ملابس تغطي الجسم بالكامل
عدم استخدام العطور القوية أو الصابون المعطر
حمل الأدوية المناسبة لمرضى الحساسية
الحصول على حقن الحساسية للوقاية من ردود الفعل الشديدة
الكونسلتو
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