67.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس

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67.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس
(MENAFN- Amman Net) بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، الخميس، 67.90 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 65.90 دينار للغرام.
ووفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.50 دينار و60.40 دينار و45.90 دينار على التوالي.
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