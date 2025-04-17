  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
67.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس

67.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس

2025-04-17 06:12:11
(MENAFN- Amman Net) بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، الخميس، 67.90 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 65.90 دينار للغرام.

ووفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.50 دينار و60.40 دينار و45.90 دينار على التوالي.

MENAFN17042025000209011053ID1109441185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث