المومني: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا

المومني: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا
وزير الاتصال الحكومي: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا من كل من يفكر بتدنيسه أو النيل من مواقفه
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخميس، أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية كانوا في كل المفاصل التاريخية التي مر بها الأردن حماة للأرض والعرض، وسطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا من كل من يفكر بتدنيسه أو النيل من مواقفه.
وقال المومني خلال لقائه مع لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، "أنتم رفاق السلاح للملك وولي العهد نحيي تضحياتكم وما قدمتم والنياشين على صدوركم ترمز إلى عهدكم الدائم واستعدادكم الأبدي للدفاع عن الأردن وقيادته في وجه الأعداء وأصحاب الفكر المنحرف الذين كانوا وما زالوا يتربصون بنا وبمواقفنا وبثوابتنا."
وشدد على أن الأردن لم يكن يوما إلا لأمته العربية والإسلامية، وسطر في كل المحافل نماذج من التضحيات الإنسانية لجيشنا وشعبنا سيحفظها التاريخ وترددها الأجيال.
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