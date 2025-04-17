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المومني: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا

المومني: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا

2025-04-17 06:12:10
(MENAFN- Amman Net) > وزير الاتصال الحكومي: الجيش العربي والأجهزة الأمنية كانوا في كل المفاصل التاريخية التي مر بها الأردن حماة للأرض والعرض

  • وزير الاتصال الحكومي: الجيش والأجهزة الأمنية سطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا من كل من يفكر بتدنيسه أو النيل من مواقفه

    أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخميس، أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية كانوا في كل المفاصل التاريخية التي مر بها الأردن حماة للأرض والعرض، وسطروا أعظم التضحيات ليبقى هذا الحمى مصانا من كل من يفكر بتدنيسه أو النيل من مواقفه.

    وقال المومني خلال لقائه مع لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، "أنتم رفاق السلاح للملك وولي العهد نحيي تضحياتكم وما قدمتم والنياشين على صدوركم ترمز إلى عهدكم الدائم واستعدادكم الأبدي للدفاع عن الأردن وقيادته في وجه الأعداء وأصحاب الفكر المنحرف الذين كانوا وما زالوا يتربصون بنا وبمواقفنا وبثوابتنا."

    وشدد على أن الأردن لم يكن يوما إلا لأمته العربية والإسلامية، وسطر في كل المحافل نماذج من التضحيات الإنسانية لجيشنا وشعبنا سيحفظها التاريخ وترددها الأجيال.

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