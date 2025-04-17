الاتحاد الآسيوي يساند فلسطين ويدعو إلى حسم سريع لمقترح الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا

الاتحاد الآسيوي يساند فلسطين ويدعو إلى حسم سريع لمقترح الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا
وجدد الشيخ سلمان في كلمته الختامية خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي عُقد في 11 نيسان/ أبريل 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، دعم الاتحاد الآسيوي الثابت للاتحاد الفلسطيني، قائلاً: نُقدّر الخطوات التي قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكننا نأمل في التوصّل إلى حل أسرع لهذه القضية التي تخص أحد أعضائنا، وهو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. كل ما نطالب به هو أن تقوم الهيئات المعنية في الاتحاد الدولي بدراسة الملف واتخاذ قرارات واضحة، لأنّ القضية طالت أكثر مما ينبغي.
وفي تصريح أدلى به لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي عقب ختام الجمعية العمومية الخامسة والثلاثين، أوضح الشيخ سلمان قائلاً: "ينبغي إعلان نتائج لجنتي الانضباط والحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي بأقرب وقت ممكن. لقد أكدت سابقاً خلال اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة التوصّل إلى حل، وإذا كان هناك من يعترض على أي قرار، فبإمكانه اللجوء إلى الجهة القضائية في الاتحاد الدولي و/أو إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لتقديم موقفه".
كما شدّد الشيخ سلمان على أهمية حماية مبادئ اللعب النظيف والمساواة والتضامن، والتي تُعدّ الركائز الأساسية لأسرة كرة القدم العالمية.
وأضاف قائلاً: "نقف متضامنين مع أسرة كرة القدم الفلسطينية وجميع المتضررين من النزاع القائم، ونؤكد على ضرورة وجود محاسبة. لقد تابع الاتحاد الآسيوي تطورات الوضع عن كثب، ونودّ أن نُبرز أهمية الاستجابة لمطالب الاتحاد الفلسطيني في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المبادئ العالمية للعب النظيف".
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