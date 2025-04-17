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الاتحاد الآسيوي يساند فلسطين ويدعو إلى حسم سريع لمقترح الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا

الاتحاد الآسيوي يساند فلسطين ويدعو إلى حسم سريع لمقترح الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا

2025-04-17 06:11:56
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / أعرب المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمه الكامل والمُوحّد لمناشدة رئيس الاتحاد، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن المقترح المُقدَّم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى الجمعية العمومية الرابعة والسبعين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي عُقد في بانكوك خلال شهر أيار/ مايو من العام الماضي.

وجدد الشيخ سلمان في كلمته الختامية خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي عُقد في 11 نيسان/ أبريل 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، دعم الاتحاد الآسيوي الثابت للاتحاد الفلسطيني، قائلاً: نُقدّر الخطوات التي قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكننا نأمل في التوصّل إلى حل أسرع لهذه القضية التي تخص أحد أعضائنا، وهو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. كل ما نطالب به هو أن تقوم الهيئات المعنية في الاتحاد الدولي بدراسة الملف واتخاذ قرارات واضحة، لأنّ القضية طالت أكثر مما ينبغي.

وفي تصريح أدلى به لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي عقب ختام الجمعية العمومية الخامسة والثلاثين، أوضح الشيخ سلمان قائلاً: "ينبغي إعلان نتائج لجنتي الانضباط والحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي بأقرب وقت ممكن. لقد أكدت سابقاً خلال اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة التوصّل إلى حل، وإذا كان هناك من يعترض على أي قرار، فبإمكانه اللجوء إلى الجهة القضائية في الاتحاد الدولي و/أو إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لتقديم موقفه".

كما شدّد الشيخ سلمان على أهمية حماية مبادئ اللعب النظيف والمساواة والتضامن، والتي تُعدّ الركائز الأساسية لأسرة كرة القدم العالمية.

وأضاف قائلاً: "نقف متضامنين مع أسرة كرة القدم الفلسطينية وجميع المتضررين من النزاع القائم، ونؤكد على ضرورة وجود محاسبة. لقد تابع الاتحاد الآسيوي تطورات الوضع عن كثب، ونودّ أن نُبرز أهمية الاستجابة لمطالب الاتحاد الفلسطيني في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المبادئ العالمية للعب النظيف".

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