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الأونروا: منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة يغذي الدعاية المضللة

الأونروا: منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة يغذي الدعاية المضللة

2025-04-17 06:11:56
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك -PNN- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة الأمر الذي يغذي الدعاية المضللة.

وقال لازاريني تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس، "منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل، ما يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي وينشر نزع الصفة الإنسانية".

وأضاف، "يواصل الصحفيون الفلسطينيون عملهم البطولي ويدفعون ثمنا باهظا، فقد استشهد 170 منهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة يعد أمرا أساسيا للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات وغزة لا ينبغي أن تكون استثناء، لقد حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع".

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أكد لازاريني، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الناجمة عن القتال، تؤدي إلى انهيار النظام العام.

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