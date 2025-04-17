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مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر

مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر

2025-04-17 06:11:55
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إطلاق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر بناء على القرار الصادر عن المجلس لأحكام التعديلات القانونية التي تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة إجراءات المحاكمة بما فيها سرعة إجراء التبليغات القضائية.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى، بأن الصفحة تتضمن كافة مذكرات التبليغ المقرر نشرها عبر الصفحة الرسمية للتبليغات.

وللدخول إلى الصفحة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، أو من خلال الرابط التالي:

MENAFN17042025000205011050ID1109441179

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