مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر

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مجلس القضاء الأعلى يطلق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إطلاق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر بناء على القرار الصادر عن المجلس لأحكام التعديلات القانونية التي تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة إجراءات المحاكمة بما فيها سرعة إجراء التبليغات القضائية.
وأفاد مجلس القضاء الأعلى، بأن الصفحة تتضمن كافة مذكرات التبليغ المقرر نشرها عبر الصفحة الرسمية للتبليغات.
وللدخول إلى الصفحة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، أو من خلال الرابط التالي:
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