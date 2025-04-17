الإقالة تتأجل.. مصير أنشيلوتي ينتقل ليد برشلونة

MENAFN - Palestine News Network ) برشلونة -PNN- يبدو أن إدارة ريال مدريد تتجه لتأجيل قرار إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد أن كانت التقارير السابقة تشير إلى الإطاحة بالعجوز الإيطالي حال توديع دوري أبطال أوروبا.

وفشل ريال مدريد في تحقيق "ريمونتادا" بدت مستحيلة، وسقط مجددًا أمام آرسنال بنتيجة (1-2) في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليغادر البطولة بهزيمة قاسية في مجموع المباراتين (1-5)، وبدون أن يُظهر حتى بوادر المقاومة المعتادة.

وبحسب شبكة " ريليفو " الإسبانية، فإن الخروج الأوروبي ربما يكون بداية لزلزال تغييرات داخل النادي الملكي، والبداية مع الجهاز الفني.

وأضافت الشبكة: "أنشيلوتي بدا عاجزًا عن إعادة التوازن لفريقه هذا الموسم، إذ لم يجد التوليفة المثالية حتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، وفشل في تعويض الغيابات المتكررة التي أرهقت الملكي".

وتابعت: "النتيجة: ريال مدريد لا يلعب كرة قدم مقنعة، لا في الهجوم، ولا في الوسط، ولا حتى في الدفاع".

وأشار التقرير إلى أن الإدارة بدورها لا ترغب في اتخاذ قرار بإقالة أنشيلوتي الآن، لكنها تعلم أن السقوط أمام برشلونة في نهائي كأس الملك (يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري) أو الدوري الإسباني (11 مايو/ آيار المقبل) قد يُعجل برحيله.

وختمت الشبكة: "أنشيلوتي لم يعد محصنًا، ولا شيء سيمنحه قبلة الحياة سوى الفوز بالألقاب المتبقية، وعلى رأسها الليجا ومونديال الأندية، الذي يُمثل أهمية مالية ورياضية هائلة للنادي".