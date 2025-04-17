الإقالة تتأجل.. مصير أنشيلوتي ينتقل ليد برشلونة

الإقالة تتأجل.. مصير أنشيلوتي ينتقل ليد برشلونة
وفشل ريال مدريد في تحقيق "ريمونتادا" بدت مستحيلة، وسقط مجددًا أمام آرسنال بنتيجة (1-2) في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليغادر البطولة بهزيمة قاسية في مجموع المباراتين (1-5)، وبدون أن يُظهر حتى بوادر المقاومة المعتادة.
وبحسب شبكة " ريليفو " الإسبانية، فإن الخروج الأوروبي ربما يكون بداية لزلزال تغييرات داخل النادي الملكي، والبداية مع الجهاز الفني.
وأضافت الشبكة: "أنشيلوتي بدا عاجزًا عن إعادة التوازن لفريقه هذا الموسم، إذ لم يجد التوليفة المثالية حتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، وفشل في تعويض الغيابات المتكررة التي أرهقت الملكي".
وتابعت: "النتيجة: ريال مدريد لا يلعب كرة قدم مقنعة، لا في الهجوم، ولا في الوسط، ولا حتى في الدفاع".
وأشار التقرير إلى أن الإدارة بدورها لا ترغب في اتخاذ قرار بإقالة أنشيلوتي الآن، لكنها تعلم أن السقوط أمام برشلونة في نهائي كأس الملك (يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري) أو الدوري الإسباني (11 مايو/ آيار المقبل) قد يُعجل برحيله.
وختمت الشبكة: "أنشيلوتي لم يعد محصنًا، ولا شيء سيمنحه قبلة الحياة سوى الفوز بالألقاب المتبقية، وعلى رأسها الليجا ومونديال الأندية، الذي يُمثل أهمية مالية ورياضية هائلة للنادي".
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