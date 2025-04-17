شركة دنماركية تعزز فرقها بـموظفين عاملين بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Palestine News Network ) كوبنهاغن -PNN- انضمّ خمسة "زملاء" جدد في الآونة الأخيرة إلى قسم التسويق في شركة "رويال يونيبرو" الدنماركيّة، هم في الواقع موظّفون أُنشئوا بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكنّ لهم أسماءً ووجوهًا وعناوين بريد إلكتروني.

وتقول مديرة الخدمة ميخالا سفانه لوكالة فرانس برس "كبشر، ما نبرع به هو إبداعنا وتعاطفنا مع الآخرين ومعرفتنا بعملائنا".

وتوضح "من خلال العمل مع الذكاء الاصطناعي، يستفيد الموظّفون من المساعدة في المهام الأكثر روتينيّة وفي إيجاد المعلومات" التي يبحثون عنها.

وبمساعدة شركة "مانيفولد إيه آي" manifold AI الدنماركيّة المتخصّصة، وسّعت "رويال يونيبرو" فريقها بهؤلاء الأعضاء الافتراضيّين الجدد الذين أطلقت عليهم أسماء "كونديكاي"، المتخصّص في العلامات التجاريّة؛ ومحلّلة السوق "أثينا"؛ و"بروميثيوس" الذي يجمع بيانات المبيعات؛ و"مولر"، الخبير في تقديم الطعام؛ و"إيلا" مندوبة المبيعات.

في البداية، كانوا مجرّد مساعدين بدون أسماء أو صور، أمّا الآن فإنّ "الزملاء" الخمسة لديهم جميعًا قصّة، ويمكنهم تغيير الأزياء والتفاعل يوميًّا مع الموظّفين الآخرين الذين درّبوهم من خلال تمرير جميع المعلومات المتاحة لهم.

وتُشيد سفانه بحماس زملائها تجاه المشروع، قائلة "عندما وضعنا صورة على وكيل الذكاء الاصطناعي، تضاعف الاستخدام والتفاعل أربع مرّات". وتضيف "لم أشعر بأيّ تردّد" تجاه الفكرة.

وبحسب يان دامسغارد، الأستاذ المتخصّص في التحوّلات الرقميّة في كلية كوبنهاغن للأعمال، فإنّ موظّفي الذكاء الاصطناعي "يتمّ إنشاؤهم كشخصيّات حقيقيّة، وهو أمر شائع جدًّا بالنسبة للخدمات الرقميّة لتحسين تجارب المستخدمين".

ويشير إلى أنّ هؤلاء الوكلاء الافتراضيّين "مُصمَّمون للتعامل مع مشاكل محدّدة".

وفي Royal Unibrew Denmark، ثاني أكبر شركة لتصنيع البيرة في الدولة الاسكندنافيّة، تقود كارين يورغنسن فريق "إنسايتس" المسؤول عن جمع البيانات وتحليلها، وتتواصل يوميًّا مع "أثينا" التي تصفها بأنّها "شريكتها" في العمل.

وفي هذا اليوم الربيعي، انصبّ اهتمامها بسوق البيرة الخالية من الكحول، وتبادلت النقاشات مع "أثينا" عبر تطبيق "تيمز" للمراسلة الفوريّة، ما قادها إلى تقارير تمّ إنتاجها سابقًا وأنتج لها لمحة عامّة عن السوق.

تقول يورغنسن "في السابق، كان هناك الكثير من رسائل البريد الإلكتروني، وكان علينا البحث عن التقارير القديمة وإجراء اتصالات كثيرة بأنفسنا. أمّا الآن، فقد انتقلنا بالتأكيد نحو مزيد من المرونة والسرعة".

وتشير إلى أنّ مساعدي الذكاء الاصطناعي يوفّرون أيضًا ميزة أخرى تتمثّل في أنّ كلّ المعارف الخاصّة بالعمل تخضع لمعالجة داخليّة.

وتوضح المحلّلة أنّ هذه الإمكانات التقنيّة الجديدة تتيح "لنا إيجاد المزيد من القيمة في العمل والقيام بأداء أكثر كفاءة بكثير"، متوقّعة تطوّرات جديدة مثل مشاركة "أثينا" في الاجتماعات.

ورغم أنّ هذه العلاقة الجديدة تجعل الموظّفين أكثر إنتاجيّة، إلّا أنّهم لا يجب أن يفقدوا مهارات التفكير النقدي لديهم أبدًا، على ما تحذّر ليز نوبيرت هوردام، إحدى مديري القسم.

وتقول "يجب التعامل بحسّ نقدي مع كلّ ما يأتي من +كونديكاي+ لأنّه آلة"، مضيفة "ما يقوله يعتمد على كلّ البيانات التي قدّمناها له، لذا فهو صحيح، لكنّه يتطلّب لمسة إنسانيّة وتفكيرًا إبداعيًّا".

بالنسبة لميخالا سفانه، فإنّ التطوير المستمر لهؤلاء الزملاء في الأدوات ليس إنجازًا تكنولوجيًّا فحسب، بل يمثّل أيضًا وعدًا بفريق هجين يعرف كيفيّة العمل معًا.

ومع ذلك، يشير دامسغارد إلى أنّ كلّ تقنيّة تنطوي على مخاطر.

في حالة الموظّفين الافتراضيّين العاملين بالذكاء الاصطناعي، يطرح دامسغارد تساؤلات حول التفاعلات بين الزملاء: ماذا يحدث عندما يكون زميلك الأقرب عاملًا بالذكاء الاصطناعي وليس إنسانًا؟ ماذا تفعل إذا حصل خلاف بين زميل بشري ووكيل عامل بالذكاء الاصطناعي؟

ويقول "إنّه موضوع لا نعرف عنه إلّا القليل"، على أمل أن يساعد البحث في الإجابة على أسئلته مع تطوير الفرص التي توفّرها التكنولوجيا.