انخفاض مؤشر أسعار الجملة في فلسطين بمقدار 1.01%

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، إذ انخفضت أسعار السلع المستوردة بمقدار 2.50%، على الرغم من الارتفاع بنسبة 2.08% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.04%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع انواع الوقود الصلب بمقدار 11.49%، والفواكه والخضار بمقدار 10.57%، والحيوانات الحية بمقدار 7.83%، والمشروبات بمقدار 6.67%، والأثاث المنزلي بمقدار 6.34%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 5.19%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 4.19%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 1.94%، والمفروشات المنزلية بمقدار 1.58%، والأواني المنزلية بمقدار 0.98%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 5.72%، السجاد والموكيت والبسط بنسبة 4.18%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 0.78%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.79%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 1.58%، وصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 1.22%