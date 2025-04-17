  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انخفاض مؤشر أسعار الجملة في فلسطين بمقدار 1.01%

انخفاض مؤشر أسعار الجملة في فلسطين بمقدار 1.01%

2025-04-17 06:11:52
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، إذ انخفضت أسعار السلع المستوردة بمقدار 2.50%، على الرغم من الارتفاع بنسبة 2.08% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.04%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع انواع الوقود الصلب بمقدار 11.49%، والفواكه والخضار بمقدار 10.57%، والحيوانات الحية بمقدار 7.83%، والمشروبات بمقدار 6.67%، والأثاث المنزلي بمقدار 6.34%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 5.19%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 4.19%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 1.94%، والمفروشات المنزلية بمقدار 1.58%، والأواني المنزلية بمقدار 0.98%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 5.72%، السجاد والموكيت والبسط بنسبة 4.18%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 0.78%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.79%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 1.58%، وصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 1.22%

MENAFN17042025000205011050ID1109441174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث