في سابقة جديدة : مستوطنون يهدمون منزل صغير قيد الانشاء للمواطن وليد محمود حميد في برية تقوع
وقال المواطن وليد محمود حميد في اتصال مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان مجموعة من المستوطنين قاموا بمرافقة جرافة وهدموا منزله القيد الانشاء في منطقة وادي المعلق الى الشرق من بلدة تقوع شرق المحافظة.
واضاف ان العشرات من قطعان المستوطنين يركبون دراجات نارية وترافقهم جرافة قاموا بهدم غرف زراعية في منطقة واد المعلق من اراضي برية تقوع شرق بيت لحم.
واضاف انه لم يتلقى اي اخطار من اي جهة كانت حول منزله والغرف الزراعية التي تعود لمجموعة من المواطنين في المنطقة مطالبا الجهات الرسمية والحقوقية التدخل لوقف سياسة هدم المنازل وتشريد المواطنين.
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