التربية بدء التسجيل الإلكتروني للوظائف الإشرافية التعليمية 27 الجاري ويستمر لمدة أسبوعين

التربية بدء التسجيل الإلكتروني للوظائف الإشرافية التعليمية 27 الجاري ويستمر لمدة أسبوعين
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الوزارة تتيح معادلة المقابلة والاختبار لمن هم في قوائم الانتظار بشروط محددة
عبدالعزيز الفضلي
في إطار الحرص على تطوير الأداء التربوي وسد الشواغر التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى الوظائف الإشرافية التعليمية مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك بناءً على ضوابط القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق سعيها الدؤوب نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وضمان الكفاءة في شغل المناصب الإشرافية، حيث تم تحديد شروط دقيقة وإجراءات شفافة تضمن اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي في المدارس، كما يهدف القرار إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وتطوير بيئة العمل بما يحقق الجودة والتميز في التعليم.
وأوضحت الوزارة أن القرار التنظيمي تضمّن معايير وضوابط جديدة تتماشى مع تطورات الميدان التربوي، وتُسهم في تمكين الكفاءات التربوية المؤهلة لتولي المواقع القيادية ذات التأثير، بما يعزز من فاعلية الأداء المدرسي ويحقق التحول المنشود في المنظومة التعليمية.
وقد تم اعتماد الدورات التدريبية المهنية، إلى جانب الخبرة الميدانية وممارسة العمل التربوي، كشرطٍ أساسي للتقدم، على أن تكون صلاحية الدورة لمدة سنتين، لضمان اطلاع المتقدمين على أحدث متطلبات الوظيفة الإشرافية ومواكبتهم للتطورات التربوية.
كما منح القرار الحق لمن هم في قائمة الانتظار قبل صدوره أن يطلبوا معادلة نتيجة المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وذلك لمرة واحدة فقط، بشرط ألا تكون قد مضت أكثر من سنتين على تاريخ إجراء الاختبار التحريري، حيث يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمبدأ العدالة والمرونة في التعامل مع الحالات السابقة، وإتاحة فرصة منصفة لمن اجتازوا المراحل السابقة بنجاح ولم تُتح لهم فرصة الترقية بسبب ظروف إدارية أو تنظيمية خارجة عن إرادتهم.
وشددت وزارة التربية على أهمية احتساب سنوات الخبرة العملية وممارسة العمل التربوي الفعلي في الميدان كعنصر أساسي في تقييم المتقدمين، بما يعزز من دور الكوادر التعليمية المتمرسة ويمنحهم فرصة مستحقة للارتقاء المهني، وذلك دعماً لذوي الخبرة الذين أثبتوا كفاءتهم في الإدارة التربوية وقدموا أداءً مميزاً في الميدان
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تطوير أداء الطاقم الإشرافي والتربوي في المدارس، ويعكس إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتحفيز الكفاءات الوطنية، كما دعت جميع الراغبين في التقدم إلى مراجعة الشروط والمواعيد عبر الموقع الالكتروني الرسمي، مؤكدة التزامها بالشفافية والمهنية في جميع مراحل التقييم والاختيار.
والجدير بالذكر أن وكيل الوزارة سيصدر نشرة تنظيمية تُحدَّد من خلالها سنوات الخبرة المطلوبة للترشيح، وتوضح آلية التسجيل والتقديم، وذلك بما يتماشى مع الأعداد المستهدفة والاحتياجات الفعلية، ودون الإخلال بضوابط و شروط الترشيح الأخرى المعتمدة لكل وظيفة.
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