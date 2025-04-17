التربية بدء التسجيل الإلكتروني للوظائف الإشرافية التعليمية 27 الجاري ويستمر لمدة أسبوعين

‏الوزارة تتيح معادلة المقابلة والاختبار لمن هم في قوائم الانتظار بشروط محددة

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عبدالعزيز الفضلي

في إطار الحرص على تطوير الأداء التربوي وسد الشواغر التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى الوظائف الإشرافية التعليمية مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك بناءً على ضوابط القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق سعيها الدؤوب نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وضمان الكفاءة في شغل المناصب الإشرافية، حيث تم تحديد شروط دقيقة وإجراءات شفافة تضمن اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي في المدارس، كما يهدف القرار إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وتطوير بيئة العمل بما يحقق الجودة والتميز في التعليم.

وأوضحت الوزارة أن القرار التنظيمي تضمّن معايير وضوابط جديدة تتماشى مع تطورات الميدان التربوي، وتُسهم في تمكين الكفاءات التربوية المؤهلة لتولي المواقع القيادية ذات التأثير، بما يعزز من فاعلية الأداء المدرسي ويحقق التحول المنشود في المنظومة التعليمية.

وقد تم اعتماد الدورات التدريبية المهنية، إلى جانب الخبرة الميدانية وممارسة العمل التربوي، كشرطٍ أساسي للتقدم، على أن تكون صلاحية الدورة لمدة سنتين، لضمان اطلاع المتقدمين على أحدث متطلبات الوظيفة الإشرافية ومواكبتهم للتطورات التربوية.

كما منح القرار الحق لمن هم في قائمة الانتظار قبل صدوره أن يطلبوا معادلة نتيجة المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وذلك لمرة واحدة فقط، بشرط ألا تكون قد مضت أكثر من سنتين على تاريخ إجراء الاختبار التحريري، حيث يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمبدأ العدالة والمرونة في التعامل مع الحالات السابقة، وإتاحة فرصة منصفة لمن اجتازوا المراحل السابقة بنجاح ولم تُتح لهم فرصة الترقية بسبب ظروف إدارية أو تنظيمية خارجة عن إرادتهم.

وشددت وزارة التربية على أهمية احتساب سنوات الخبرة العملية وممارسة العمل التربوي الفعلي في الميدان كعنصر أساسي في تقييم المتقدمين، بما يعزز من دور الكوادر التعليمية المتمرسة ويمنحهم فرصة مستحقة للارتقاء المهني، وذلك دعماً لذوي الخبرة الذين أثبتوا كفاءتهم في الإدارة التربوية وقدموا أداءً مميزاً في الميدان

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تطوير أداء الطاقم الإشرافي والتربوي في المدارس، ويعكس إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتحفيز الكفاءات الوطنية، كما دعت جميع الراغبين في التقدم إلى مراجعة الشروط والمواعيد عبر الموقع الالكتروني الرسمي، مؤكدة التزامها بالشفافية والمهنية في جميع مراحل التقييم والاختيار.

والجدير بالذكر أن وكيل الوزارة سيصدر نشرة تنظيمية تُحدَّد من خلالها سنوات الخبرة المطلوبة للترشيح، وتوضح آلية التسجيل والتقديم، وذلك بما يتماشى مع الأعداد المستهدفة والاحتياجات الفعلية، ودون الإخلال بضوابط و شروط الترشيح الأخرى المعتمدة لكل وظيفة.