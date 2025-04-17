  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

2025-04-17 06:05:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، السيد محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض مساهمات المكتب التنفيذي في الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، وتكثيف الجهود المبذولة لاستدامة النمو في أسواق العمل الخليجية، فضلاً عن تعميم الاستفادة من المبادرات الناجحة وتبادل الخبرات في مجالات تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالدول الأعضاء.

MENAFN17042025000055011008ID1109441125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث