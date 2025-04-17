وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض مساهمات المكتب التنفيذي في الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، وتكثيف الجهود المبذولة لاستدامة النمو في أسواق العمل الخليجية، فضلاً عن تعميم الاستفادة من المبادرات الناجحة وتبادل الخبرات في مجالات تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالدول الأعضاء.

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