وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يلتقي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض مساهمات المكتب التنفيذي في الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، وتكثيف الجهود المبذولة لاستدامة النمو في أسواق العمل الخليجية، فضلاً عن تعميم الاستفادة من المبادرات الناجحة وتبادل الخبرات في مجالات تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالدول الأعضاء.
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