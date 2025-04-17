جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية زيمبابوي بذكرى الاستقلال

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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية زيمبابوي بذكرى الاستقلال
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة ذكـرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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