غوغل تعتزم تعطيل تقييمات المدارس عبر تطبيقها للخرائط

MENAFN - Al-Bayan) تعتزم غوغل تعطيل التقييمات والمراجعات التي يضعها مستخدمو تطبيق الخرائط Google Maps للمدارس حول العالم في نهاية أبريل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عملاق التكنولوجيا الأمريكي الأربعاء.

وقال ناطق باسم الشركة الأمريكية إن "هذا القرار يأتي بسبب الوجود المتكرر لمساهمات خارج الموضوع، وضارة، وتنتهك سياساتنا".

ورصد صحافي من وكالة فرانس برس الأربعاء جملة تعليقات سلبية على صفحات مدارس في العاصمة الفرنسية باريس، بينها مثلا "مدرسة بائسة" و"فاسدة" و"معلمون فظيعون".

وأوضحت المجموعة أن هذا الإجراء سيطبق على "مؤسسات التعليم العام" في مختلف أنحاء العالم، وسيُنفذ بدءا من نهاية الشهر الجاري، على أن يستغرق نشره بالكامل أسابيع عدة، مع حذف كل المراجعات والتقييمات الموجودة حاليا.

يتيح تطبيق خرائط غوغل للمستخدمين تقييم الأماكن التي يزورونها على مقياس يتراوح من 1 إلى 5، مع ترك ما يطيب لهم من تعليقات. ورغم أن هذه الممارسة شائعة في الفنادق والمطاعم، فإنها توفر أيضا فرصة لتقييم المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.