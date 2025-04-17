بعد إغلاق فروع لـ بلبن في مصر.. الشركة توضح الأسباب

بعد إغلاق فروع لـ بلبن في مصر.. الشركة توضح الأسباب
خبرني - بعد ساعات قليلة من إغلاق السلطات المصرية فروعا من سلسلة محال "بلبن" الشهيرة للحلويات بسبب رصد حالات تسمم -كما تردد -كشفت الشركة تفاصيل جديدة.
فقد أعلنت إدارة الشركة في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أن الإغلاق كان بسبب إجراء إداري فقط، ولا علاقة له بأي حالات تسمم أو بلاغات طبية.
"لا حالات تسمم"
وقالت إن الجهات المعنية لم تصدر أي تقارير رسمية أو طبية تشير إلى وجود تسمم غذائي، أو مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى أن الغلق جاء لأسباب تنظيمية وإدارية بحتة.
وكانت بداية الأزمة أول أمس الاثنين، حيث تلقت مديرية الصحة بالجيزة بلاغا يفيد بإصابة 3 مواطنين بأعراض حادة شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع "بلبن" في الشيخ زايد جنوب القاهرة.
وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة واستقرت حالتهم لاحقاً.
غلق عدة فروع
فيما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غلق عدة فروع بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.
وبحسب بيان المحافظة، جاء قرار الغلق استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.
وشمل القرار غلق 8 فروع تابعة لمحل "ب لبن" و4 فروع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفة.
يذكر أن هذه التطورات أتت بعد أيام قليلة من إغلاق كافة فروع السلسلة نفسها في السعودية، إثر بلاغات مشابهة عن حالات تسمم غذائي.
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