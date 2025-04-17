بعد إغلاق فروع لـ بلبن في مصر.. الشركة توضح الأسباب

خبرني - بعد ساعات قليلة من إغلاق السلطات المصرية فروعا من سلسلة محال "بلبن" الشهيرة للحلويات بسبب رصد حالات تسمم -كما تردد -كشفت الشركة تفاصيل جديدة.

فقد أعلنت إدارة الشركة في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أن الإغلاق كان بسبب إجراء إداري فقط، ولا علاقة له بأي حالات تسمم أو بلاغات طبية.

"لا حالات تسمم"

وقالت إن الجهات المعنية لم تصدر أي تقارير رسمية أو طبية تشير إلى وجود تسمم غذائي، أو مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى أن الغلق جاء لأسباب تنظيمية وإدارية بحتة.

وكانت بداية الأزمة أول أمس الاثنين، حيث تلقت مديرية الصحة بالجيزة بلاغا يفيد بإصابة 3 مواطنين بأعراض حادة شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع "بلبن" في الشيخ زايد جنوب القاهرة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة واستقرت حالتهم لاحقاً.

غلق عدة فروع

فيما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غلق عدة فروع بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.

وبحسب بيان المحافظة، جاء قرار الغلق استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

وشمل القرار غلق 8 فروع تابعة لمحل "ب لبن" و4 فروع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفة.

يذكر أن هذه التطورات أتت بعد أيام قليلة من إغلاق كافة فروع السلسلة نفسها في السعودية، إثر بلاغات مشابهة عن حالات تسمم غذائي.