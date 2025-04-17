في رحلة التعافي..أميرة ويلز تكشف سلاحها السري في مواجهة السرطان

خبرني - في رحلة مع الكشافة، قالت أميرة ويلز كيت ميدلتون إن الوجود في الهواء الطلق يساعدها على إيجاد "التوازن والسلام في عالم مزدحم للغاية" بعد معركتها مع السرطان.

وبصفتها الرئيسة المشاركة للكشافة، تحدثت الأميرة كيت عن علاقتها بالطبيعة وقالت خلال مقطع فيديو ترويجي إن الحياة في الهواء الطلق كانت "مكانًا للتوازن" في "عالم مزدحم للغاية".

وكانت كيت قد سافرت الشهر الماضي، إلى منطقة بحيرة ويندرمير للقاء دواين فيلدز، رئيس الكشافة الجديد، والشباب على ضفاف البحيرة لكن لم يُدرج هذا الحدث في النشرة الرسمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

الطبيعة علاج

وقالت الصحيفة إن مصور فيديو من قصر كنسينغتون انضم إلى الأميرة لتصوير اللقطات، التي جرى تعديلها لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مع موسيقى وتعليق صوتي.

وأظهرت اللقطات الأميرة، مرتدية زياً ريفياً وتجلس القرفصاء على العشب لمساعدة الأطفال على قراءة خريطة، وتسير في الغابة، وتلتقط صورة مع المجموعة على قمة تل.

وقالت كيت "أعتقد أن هذه البيئة تُشعرني بتواصل روحي وعاطفي عميق.. ربما لا يتمتع الجميع بنفس العلاقة مع الطبيعة، لكنها تُعتبر بالنسبة لي مكاناً ذا معنى، حيث أحقق التوازن وأجد نوعاً من الشعور بالسلام والتواصل في عالمٍ مزدحم للغاية".

مراهقون

والتقت الأميرة بمجموعة من الكشافة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً وقالت وهي تشير إلى الخريطة "إنه مكان جميل للغاية، فخلال العديد من مسارات المشي هنا، يمكنك رؤية بحيرة ويندرمير لضخامتها، أليس كذلك؟" وأضافت "انظروا كم هي وعرة هذه المنطقة.. هل تسلقتم أياً من هذه الجبال الشاهقة؟"

وأوضحت أن "ما يميز الكشافة هو أن كل تلك الأسس التي لطالما كانت موجودة" لا تزال صالحة للتطبيق في عصرنا الحديث، وقالت "لا يزال لها صدى لدى الكثير من الشباب، وتُحدث فرقاً كبيراً في حياتهم".

من جانبه، قال فيلدز، الذي أصبح رئيساً للكشافة في سبتمبر(أيلول) الماضي "أعتقد أنه من المهم جداً أن يتاح للشباب الوصول إلى الطبيعة لأنها مساحة يمكنهم فيها دفع أنفسهم وتحدي أنفسهم، وتعلم مهارات القيادة، وقضاء الوقت في تكوين صداقات، وذكريات رائعة تدوم مدى الحياة".

وأضاف "أعتقد أنه إذا استطعنا تحقيق ذلك، فسنبني جيلاً شغوفاً بمساحاتنا الطبيعية، وشغوفاً بحمايتها أيضاً" وأكد أن وجود الأميرة كرئيسة مشاركة "أمر رائع للحركة الكشفية".