الشرطة الألمانية تقتل رجلا هاجم سيارة بفأس

خبرني - أفادت السلطات الألمانية بأن الشرطة في جنوب غربي البلاد أطلقت النار وقتلت رجلا بعد أن هاجم سيارة بفأس بينما كان طفل ووالدته بداخلها.

وأشارت السلطات المحلية في بيان إلى أن الرجل (64 عاما) حطم نافذة السيارة أمس الأربعاء، لكنه سمح للأم والطفل بالخروج منها دون أن يصيبهما بأذى، في حين اتصل شاهد عيان بخدمات الطوارئ وحضرت الشرطة إلى مكان الواقعة.

وعندما وصلت الشرطة إلى بلدة هيلزينجن القريبة من مدينة كونستانز، واجه الرجل عناصر الشرطة وهو يحمل الفأس، مما أسفر عن إصابة شرطية بجروح طفيفة.

وردا على ذلك، أطلق الضباط عدة طلقات نارية أصابت الرجل بجروح قاتلة، بحسب ما أوضحت السلطات.

وقالت السلطات إن محاولات إنعاش الرجل باءت بالفشل، وتوفي في مكان الحادث، وتولى مكتب شرطة الجرائم الحكومية التحقيق.

وبحسب تقرير لصحيفة "سودكورير" الألمانية، فإن الرجل كان قد لفت الانتباه عدة مرات في المدينة بسبب عدوانيته. وفي فترة ما بعد الظهر قام في البداية بإهانة العديد من الأطفال، ثم تحدثت إليه والدة الطفل التي كانت تجلس في السيارة ثم أخذ الفأس وضرب السيارة.

وهذه هي العملية الثانية القاتلة التي تنفذها الشرطة في المنطقة خلال أيام قليلة.

وفي الأسبوع الماضي، توفي رجل (48 عاما) في مدينة شرامبيرج برصاصة أطلقتها الشرطة، وكان الرجل الذي اختفى في وقت سابق من عيادة الأعصاب، قد صوب سلاحا ناريا نحو ضباط الشرطة.