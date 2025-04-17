جوني ديب يصدم الجمهور بملامح جديدة كلياً في أحدث ظهور!



خبرني - بدأ النجم العالمي جوني ديب تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "Day Drinker" من إخراج مارك ويب، وذلك بعد فترة من الابتعاد النسبي عن الساحة السينمائية الأمريكية عقب قضيته الشهيرة مع آمبر هيرد.

وصدم ظهور جوني ديب في الصور الأولى من موقع تصوير الفيلم المتابعين، حيث بدت ملامحه متغيرة تماماً.

وتخلّى نجم هوليوود عن هيئته المعتادة، وظهر بشعر رمادي ولحية كثيفة باللون ذاته، مرتدياً بدلة داكنة مع قميص أزرق، ما منحه مظهراً مختلفاً وغامضاً.

وقد التُقطت الصور له وهو يتكئ على يده، ممسكاً بكأس ويحدّق بنظرة حادة نحو ما خلف الكاميرا، ما يعكس الطابع المريب للشخصية التي يجسدها.

ويُعد هذا العمل أول تعاون لديب مع شركة إنتاج سينمائي كبرى منذ سنوات، ويجمعه مجدداً بالنجمة بينيلوبي كروز، التي شاركته سابقاً في عدد من الأعمال الشهيرة.

وتدور أحداث الفيلم على متن يخت فخم، حيث تجسد مادلين كلاين دور نادلة تتعرف على ضيف غامض، يلعب دوره جوني ديب، لتتشابك خيوط القصة لاحقاً بعد تورطهما مع شخصية إجرامية تؤديها بينيلوبي كروز.

وعبر المخرج مارك ويب عن حماسه الشديد لانطلاق التصوير، مؤكداً أن فريق العمل الاستثنائي والموقع الخلاب يشكلان بيئة مثالية لرواية قصة مثيرة وحيوية، مرجحاً أن اجتماع ديب وكروز مع النص الجريء يضمن تجربة سينمائية فريدة من نوعها.

الجدير بالذكر أن الفيلم يمثل تعاوناً جديداً بين ديب وكروز، بعد مشاركتهما في أفلام مثل Blow عام 2001، وMurder on the Orient Express عام 2017، بالإضافة إلى ظهورهما معاً في Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides عام 2011.