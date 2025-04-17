حسام حبيب يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد .. قريبًا

خبرني - يستعد الفنان حسام حبيب لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين.

ويأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنيته الأخيرة "كدابة" التي حققت انتشارا واسعا وجعلته يعود بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.



وفي أول ظهور له بعد تصدره التريند مؤخرا بسبب شائعات خطوبته من بلوجر أردنية، حرص حسام حبيب على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو من داخل استوديو التسجيل، ظهر فيه يغني مع الطفلة "فريدة" أغنية "كل ما غني"، وهي الأغنية التي قدمها سابقا على شكل دويتو مع الفنانة شيرين عبدالوهاب عام 2016.

ووجه حسام رسالة للجمهور في نهاية الفيديو قائلا: "انتظروا الدويتو الجديد بالأسواق قريبا غناء فريدة وألحان حسام حبيب"، مما أثار حماس متابعيه وتوقعاتهم لأعماله القادمة.

من ناحية أخرى، يواصل حسام حبيب تعاقداته في عدد كبير من المشاريع الفنية، ومن أبرزها مشاركته في غناء وألحان أغنيات فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، مع المخرج طارق العريان، والذي من المقرر بدء تصويره قريبا.