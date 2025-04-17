مكالمة مسربة تكشف مفاجآت صادمة في قصة الفنانة الجزائرية بيونة

خبرني - فجّر تسريب مكالمة هاتفية مؤثرة بين الفنانة الجزائرية باية بوزار، المعروفة باسم بيونة (72 عاماً)، وابنتها آمال بوشعلة، موجةً من التعاطف والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت المكالمة عن احتجاز الفنانة لعدة سنوات من قبل جارتها، وحرمانها من التواصل مع ابنتها.

وفي المكالمة المسرّبة، ظهرت بيونة وهي تبكي بحرقة، معبرة عن اشتياقها لابنتها التي لم تتمكن من الحديث معها طيلة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن جارتها، التي كانت تتولى رعايتها، تعمّدت منع أي تواصل بينها وبين ابنتها، وقالت بصوت حزين: "انتهى الأمر، عماد (ابني) سيعطيني هاتفاً لأتواصل من خلاله".

في المقابل، اقترحت ابنتها آمال عليها أن تغادر المنزل الذي تقيم فيه، وتستأجر شقة أخرى في انتظار انتقالها إلى فرنسا، حيث تعيش الابنة.

كما كشفت عن أن والدتها تعرّضت للاستغلال المادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سلب أموالها.

وأعادت هذه المكالمة فتح الملف الذي بدأ منذ أسابيع، حين صرّحت الفنانة الجزائرية نوال زعتر أنها لم تتمكن من زيارة صديقتها بيونة، لأن هاتفها محجوز، وهي محتجزة في منزلها من قبل الجارة ذاتها.

تصريحات نوال زعتر لم تكن الوحيدة، فقد أكدت آمال بوشعلة في مقابلة سابقة أن والدتها تعرّضت للضرب من قبل الجارة، بل وأُجبرت على تعاطي المخدرات، في رواية أثارت الصدمة والتساؤلات حول ما يحدث فعلياً خلف جدران منزل الفنانة الكبيرة.

يُذكر أن بيونة قدّمت أعمالًا مميزة في الدراما والكوميديا الجزائرية، أبرزها: "ليلى والأخريات"، "ناس ملاح سيتي"، "الدار الكبيرة" وغيرها من المسلسلات والأفلام التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.