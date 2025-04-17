مصر.. جرافة تصدم فنانة وابنتها بشكل مأساوي

مصر.. جرافة تصدم فنانة وابنتها بشكل مأساوي
خبرني - تعرضت الفنانة المصرية علياء صبحي لحادث سير مروع برفقة ابنتها وصديقتها، عقب خروجهن من أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث كن قد تناولن وجبة العشاء في أمسية عائلية.
وبحسب تقارير إعلامية، أفاد شهود عيان كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحادث بأن علياء صبحي كانت تقود سيارتها وتوقفت بها في وضع الانتظار بشكل كامل.
وفي لحظة مفاجئة اصطدمت بها جرافة ضخمة كانت تسير في الطريق، ونتيجة لقوة الاصطدام تحطمت سيارة الفنانة ولحقت بها أضرار بالغة.
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في منطقة التجمع الخامس، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن حالة ابنة الفنانة وصديقتها مستقرة، وأنهما تعانيان من بعض الإصابات الطفيفة والكدمات التي لا تدعو للقلق، بينما تعاني علياء صبحي من ارتجاج في المخ نتيجة قوة الاصطدام، ولا تزال تخضع للملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، حتى يستقر وضعها الصحي، ويتأكد الأطباء من عدم وجود أي مضاعفات أخرى قد تطرأ.
يُذكر أن علياء صبحي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته عمرو سعد، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، وريم مصطفى، ومن إخراج محمد سامي.
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