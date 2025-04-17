مصر.. جرافة تصدم فنانة وابنتها بشكل مأساوي



خبرني - تعرضت الفنانة المصرية علياء صبحي لحادث سير مروع برفقة ابنتها وصديقتها، عقب خروجهن من أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث كن قد تناولن وجبة العشاء في أمسية عائلية.

وبحسب تقارير إعلامية، أفاد شهود عيان كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحادث بأن علياء صبحي كانت تقود سيارتها وتوقفت بها في وضع الانتظار بشكل كامل.

وفي لحظة مفاجئة اصطدمت بها جرافة ضخمة كانت تسير في الطريق، ونتيجة لقوة الاصطدام تحطمت سيارة الفنانة ولحقت بها أضرار بالغة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في منطقة التجمع الخامس، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن حالة ابنة الفنانة وصديقتها مستقرة، وأنهما تعانيان من بعض الإصابات الطفيفة والكدمات التي لا تدعو للقلق، بينما تعاني علياء صبحي من ارتجاج في المخ نتيجة قوة الاصطدام، ولا تزال تخضع للملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، حتى يستقر وضعها الصحي، ويتأكد الأطباء من عدم وجود أي مضاعفات أخرى قد تطرأ.

يُذكر أن علياء صبحي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته عمرو سعد، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، وريم مصطفى، ومن إخراج محمد سامي.