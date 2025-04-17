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شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على قرار غلق عيادتها

شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على قرار غلق عيادتها

2025-04-17 05:17:49
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت الصفحة الرسمية لعيادة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، بيانًا عبر موقع "إنستجرام" للتعليق على قرار السلطات المصرية بغلق العيادة.

وجاء في البيان: "نظرًا لما أُثير عن بعض اللَّغَط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يتم هو مُجرد اشتراطَات من إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية، وجار العمل على تنفيذ هذه الإشتراطَات".


وبهذا البيان، أوضحت إدارة العيادة أن الإجراءات المتخذة ليست قرار غلق نهائي، وإنما تتعلق ببعض الاشتراطات التي وضعتها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية، مؤكدة على العمل حاليًا لتنفيذ هذه الاشتراطات المطلوبة.

ويعد هذا البيان هو أول رد رسمي من عيادة شام الذهبي بعد تداول أنباء عن غلقها.

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