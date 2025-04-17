شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على قرار غلق عيادتها

شام الذهبي ابنة أصالة تعلق على قرار غلق عيادتها
خبرني - نشرت الصفحة الرسمية لعيادة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، بيانًا عبر موقع "إنستجرام" للتعليق على قرار السلطات المصرية بغلق العيادة.
وجاء في البيان: "نظرًا لما أُثير عن بعض اللَّغَط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يتم هو مُجرد اشتراطَات من إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية، وجار العمل على تنفيذ هذه الإشتراطَات".
وبهذا البيان، أوضحت إدارة العيادة أن الإجراءات المتخذة ليست قرار غلق نهائي، وإنما تتعلق ببعض الاشتراطات التي وضعتها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية، مؤكدة على العمل حاليًا لتنفيذ هذه الاشتراطات المطلوبة.
ويعد هذا البيان هو أول رد رسمي من عيادة شام الذهبي بعد تداول أنباء عن غلقها.
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