الأردنية سارة عوادين تحسم جدل خطبتها لحسام حبيب - فيديو

خبرني - خرجت المدوّنة الأردنية سارة عوادين عن صمتها بعد أن تصدّر اسمها محركات البحث، عقب انتشار أنباء خطبتها المزعومة للفنان المصري حسام حبيب.

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت سارة أن الضجة بدأت أثناء تواجدها في العاصمة الهولندية أمستردام في رحلة عمل، حيث استيقظت على سيل من الرسائل والمكالمات من عائلتها، ومن حبيب نفسه، بسبب انتشار أخبار "خطوبتهما" التي اجتاحت المنصات الاجتماعية دون سابق إنذار.

العائلة تطلب قطع التواصل



سارة، ذات الخمسة وعشرين ربيعاً، تحدثت عن الأثر النفسي الكبير الذي خلفه هذا الانتشار المفاجئ، مشيرة إلى أن صورها الشخصية كانت تُتداول وكأن هناك ارتباطاً رسمياً، وهو ما نفته تماماً، قائلة إن الأمر سبب إحراجاً كبيراً لعائلتها، خاصةً مع تلقّيهم اتصالات من معارف يباركون على "الخطوبة" المزعومة.

وأضافت أن والديها طالباها بقطع تواصلها الرقمي مع حسام حبيب، وهو ما استجابت له فوراً، مؤكدة أن احترامها لتقاليد عائلتها يأتي في المقام الأول، وقالت: "عملنا لبعض إلغاء متابعة بطلب من أهلي، وأنا أحترمهم مهما كان، ونحن في الأردن لنا عاداتنا وتقاليدنا".

تعارف في الساحل الشمالي



وكشفت سارة عن تفاصيل أول لقاء جمعها بحسام حبيب، والذي حدث في مصر قبل ثلاث سنوات، وتحديداً في الساحل الشمالي، خلال فترة انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب.

وأوضحت أن العلاقة بدأت بمحادثات تتعلق بالعمل، قبل أن تتطور إلى صداقة استمرت حتى الوقت الراهن، نافية وجود أي علاقة رسمية أو عاطفية.

وفي سياق الحديث عن نفي العلاقة، عبّرت سارة عن انزعاجها من التعليقات السلبية التي طالتها على مواقع التواصل، مؤكدة أن البعض وصفها بأنها "الضحية الجديدة"، في حين لم يحدث أي شيء يبرر هذه التعليقات.

سارة توجه تحيّة لشيرين



وقالت سارة موجهة رسالة لطليقة حسام حبيب: "أنا أحب شيرين وأوجه لها تحية، ولا أعرف تفاصيل علاقتها القديمة، هذا موضوع خاص بهما"، قبل أن تُغني لها مقطعاً من أغنية "مش مبيناله".

واختتمت سارة تصريحاتها بتأكيدها أن العلاقة بينها وبين حسام لا تتجاوز حدود الصداقة، إلا أنها لا تعرف ماذا يحمل المستقبل، موضحة: "كل شيء في الحياة قسمة ونصيب، ولا أحد يعرف أين نصيبه، لكن نحن أصدقاء حالياً".

الجدير بالذكر أن سارة عوادين كانت قد تصدرت ترند محرك البحث غوغل خلال الأيام الماضية، بعد وصول الإعلامية الكويتية مي العيدان لصورها وهويتها.

الأمر الذي تسبب في تداول صور ومعلومات عنها على نطاق واسع، وذلك بعد تصريحات حسام حبيب الأخيرة خلال عدد من البرامج التلفزيونية، تحديداً في شهر رمضان الماضي، بأنه على وشك اتخاذ خطوة الزواج مرة أخرى.