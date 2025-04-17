ماذا قال أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد القاسية أمام أرسنال؟

MENAFN - Al-Bayan) ">لم يكن لدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد صاحب الأرقام القياسية أي شكوى بعد انتهاء سيطرة فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بخسارة قاسية أمام أرسنال في دور الثمانية أمس الأربعاء.

وفاز الإيطالي أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته كمدرب الموسم الماضي، وهو رقم قياسي، بعدما تغلب ريال مدريد على بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي، لكن فريقه خسر 2-1 على أرضه أمام أرسنال، ليخسر 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أنشيلوتي "علينا أن نكون صادقين، ففي المباراتين استحق أرسنال التأهل إلى الدور قبل النهائي".

وأضاف "هناك جانبان لكرة القدم، جانب سعيد تكرر معنا مرات عديدة، وجانب حزين علينا التعامل معه بنفس الطريقة. تكرر معنا مرات أقل من الفرق الأخرى، لكن علينا التعامل معه لأنه يسمح لنا بالتحسن في المباريات القادمة".

وعندما تصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لركلة الجزاء المبكرة التي نفذها بوكايو ساكا، وبعد دقائق حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بسبب دفع ديكلان رايس على كيليان مبابي، بدا أن العودة الكبيرة ربما تكون ممكنة.

لكن ركلة جزاء ريال مدريد ألغيت بعد مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد، وفي الحقيقة لم يشكل صاحب الأرض أي تهديد يذكر لتنتهي محاولة الفريق بالتتويج باللقب 16 في دوري أبطال أوروبا بطريقة ضعيفة.

وقال أنشيلوتي "لتغيير الأمور كنا بحاجة إلى شيء إيجابي، مثل ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ثم تراجع عنها، كنا بحاجة إلى شيء يعزز ثقتنا بأنفسنا، لكننا لم نتمكن من تغيير الأمر".

ورغم الهزيمة، قال أنشيلوتي إن موسم ريال مدريد لا يزال يحمل الكثير من الاحتمالات، ولا سيما محاولة تقليص الفارق الذي يبلغ أربع نقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأضاف "نحن الآن في صراع على لقب الدوري الإسباني. الأفضلية ليست لنا، لكن أمامنا مباراة برشلونة، ونهائي كأس الملك، وكأس العالم للأندية، وعلينا إدارة هذا الجانب، وهو جانب آخر من كرة القدم لم نعتد عليه".

وتابع "حان الوقت لنرفع رؤوسنا عاليا ونتعلم من أخطائنا. إنه أمر محزن، لكنني لا أشعر بالقلق إطلاقا بشأن رد فعل لاعبي فريقي. سنواصل القتال وسنتعلم من التجربة وسنسعى لتقديم أداء أفضل في المباراة القادمة".