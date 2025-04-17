مبادلة تستثمر 600 مليون دولار في نورد أنجليا إديوكيشن

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن موافقتها على الاستحواذ على حصة أقلية بقيمة 600 مليون دولار في“نورد أنجليا إديوكيشن - Nord Anglia Education”، المؤسسة الرائدة في مجال التعليم الدولي.

وتنضم مبادلة بموجب هذا الاتفاق إلى تحالف استثماري عالمي تقوده شركة "إي كيو تي" ويضم كلاً من "نيوبرغر بيرمان"، و"صندوق معاشات التقاعد الكندي"، و"كوربوراسيون فينانثييرا ألبا"، و"دبي القابضة".

وأعرب ألفن تيه، رئيس وحدة الاستهلاك في مبادلة، عن سعادتهم بالانضمام إلى تحالف من المستثمرين الدوليين المتمرسين بقيادة "إي كيو تي"، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة، إلى جانب النهج المبتكر الذي تتبعه نورد أنجليا والتزامها بتوفير خدمة تعليمية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب، يجعل من هذا الاستثمار فرصة واعدة.

وتدير "نورد أنجليا" أكثر من 80 مدرسة في 33 دولة، توفر التعليم لأكثر من 90.000 طالب تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً.

ويحقق طلابها باستمرار نتائج أكاديمية متميزة، حيث يتم قبول خريجي الصف الثاني عشر بصورة منتظمة في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

ويُعد التعليم الفردي حجر الأساس في فلسفة نورد أنجليا التعليمية، حيث تُصمم أساليب التعليم في الفصول الدراسية بما يتناسب مع أسلوب التعلم الذي يناسب كل طالب.

وأعرب جاك هينيسي، الشريك في شركة "إي كيو تي برايفت كابيتال"، عن سعادتهم بانضمام مبادلة كمستثمر جديد في "نورد أنجليا"، ويمثل ذلك محطة مهمة في مسيرة الشركة ويعزز مكانتها كمنصة رائدة عالمياً للتعليم المتميز، لافتا إلى أن مبادلة تضيف بعداً إستراتيجياً ورؤية عالمية سيكون لهما أثر إيجابي في مسيرة نورد أنجليا نحو النمو والابتكار.

من جانبه، قال أندرو فيتزماوريس، الرئيس التنفيذي لنورد أنجليا إديوكيشن، إن التزام مبادلة بدعم نمو وتطور منظومة "نورد أنجليا" التعليمية سيُسهم في تعزيز تجارب التعلم التي تقدمها لطلابها باعتبارها المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال المدارس الدولية.