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أسعار الذهب تواصل التحليق عالمياً في ظل التوترات

أسعار الذهب تواصل التحليق عالمياً في ظل التوترات

2025-04-17 03:10:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل الذهب صعوده القياسي، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأونصة، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.
وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة إلى فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.
من جهتها، أمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين فرضت الحكومة الأميركية قيودًا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين.
وقفز الذهب بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وعادة ما يُنظر إلى المعدن النفيس كوسيلة للتحوّط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليبقى قريبًا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
سكاي نيوز


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