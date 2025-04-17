صديقة حسام حبيب تتحدث عن تأثيره على حياتها: تسبب بأذى لعائلتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، كسرت سارة عوادين صمتها وتحدثت عن الجدل الذي أثير حول ارتباطها بالفنان المصري حسام حبيب، مؤكدةً أن ما حدث الأسبوع الماضي تجاوز حدود المعقول.



وفي حوار لها مع برنامج "ET بالعربي"، أعربت عوادين عن صدمتها من الانتشار الواسع لاسمها واهتمام الجمهور المفاجئ بهذه الطريقة، حيث قالت: "كنت في أمستردام في رحلة عمل وقت انتشار الصور، وتلقيت اتصالات من أهلي وأصدقائي ومن حسام نفسه. فصار في ضجة كبيرة على هالموضوع واضطريت العودة الى بلدي ".



وأضافت بعاطفة: "اللي صار معي سبّبلي أذى نفسي، وسبّب أذى كبير لأهلي كمان... ما بصير هالشي يصير، ونزلوا صوري بكل مكان وهو ما في شي رسمي، وصار يوصل لأهلي تعليقات واتصالات مزعجة".



سارة عوادين أوضحت أن قرار حذف متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي جاء بناءً على طلب عائلتها، مشيرة إلى أن عائلتها "محافظة ولديها عادات وتقاليد"، وأنهم دائمًا يسيرون وفقًا لما يقوله الأهل.



وكشفت عوادين عن بداية معرفتها بـ حسام حبيب في الساحل الشمالي قبل حوالي ثلاث سنوات خلال فترة انفصاله الأولى عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وأضافت: "ثم أصبحنا أصدقاء وبعد انفصاله الأخير عن شيرين عدنا وتحدثنا مع بعض وصرنا أصدقاء". وأكدت في ختام حديثها: "نحن أصدقاء حاليًا وكل شيء قسمة ونصيب، وما حدا بيعرف وين نصيبه بالآخر".

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