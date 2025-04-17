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انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية

انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية

2025-04-17 03:10:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة في الرياض معرض الجامعات الأردنية، الذي رعى انطلاقه أمس الأربعاء السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول.
ويأتي المعرض تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023–2027)، والتي أعدّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وتهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين.
كما أُقيم المعرض بالتعاون مع السفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، بالإضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة "أيكون العالمية" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث أقيم المعرض في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 إلى 20 نيسان الحالي.
ويشارك في المعرض 22 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، ويستمر لمدة يومين في كل مدينة. وقد افتتح السفير أبو الفول المعرض وجال في أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.
وستقوم وزارة التعليم العالي خلال المعرض بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية، والتسهيلات المقدّمة للطلبة الوافدين، إلى جانب البرامج الأكاديمية الحديثة، وسيتم توزيع النشرات الإرشادية والبروشورات التعريفية التي تُبرز تخصصات الجامعات ورسوم الساعات المعتمدة، التي تُعدّ تفضيلية مقارنة بالجامعات الإقليمية في المنطقة.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة تبذلان جهدًا كبيرًا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين، ومن أهم بنودها إقامة المعارض أو المشاركة في معارض دولية في الدول المستهدفة، بهدف الترويج للدراسة في الأردن.
وأضاف أن الأردن يُعرف بمؤسساته التعليمية المرموقة الحائزة على اعتمادات وتصنيفات دولية، وجوائز إقليمية وعالمية في البحث العلمي، ما مكّنه من استقطاب طلبة من مختلف أنحاء العالم، ليكون شريكًا في رحلتهم نحو التميز الأكاديمي. وأشار إلى تنوع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، ما يمنح الطلبة فرصة لاختيار التخصص والجامعة التي تتناسب مع طموحاتهم الأكاديمية.
وأشار الدبعي إلى وجود شراكات واتفاقيات أكاديمية بين الجامعات الأردنية ومؤسسات ومراكز علمية عالمية لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، مؤكدًا أن الأردن يفتخر بكوادره الأكاديمية ذات السمعة الطيبة على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن مشاركة الهيئة في المعارض التعليمية بالسعودية تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة وسياحية وثقافية بارزة.
وأضاف أن المعارض التعليمية تشكل منصة مثالية للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوفير معلومات دقيقة حول البرامج الأكاديمية، وتكاليف المعيشة، والمزايا التي تقدمها المملكة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون بين القطاعات التعليمية والسياحية لتقديم تجربة متكاملة للطالب الدولي.
وأكد عربيات استمرار الهيئة في الترويج للمنتج التعليمي الأردني في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في دول الخليج، لافتًا إلى أن السوق السعودي يتمتع بإمكانات كبيرة تتطلب حضورًا دائمًا وجهودًا نوعية للترويج والتواصل المباشر.
أما السفير هيثم أبو الفول، فقال إن الأردن يفتخر دومًا بخريجي جامعاته الذين يعودون إلى بلدانهم حاملين العلم والثقافة والمهارات، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والأخلاقي للطلبة السعوديين الدارسين في الأردن، الذين يُعدّون إضافة نوعية تثري المجتمع الطلابي.
وأشار إلى أن التقارب الجغرافي والاجتماعي بين الأردن والسعودية يشكّل عنصر جذب مهمًا للطلبة السعوديين، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المعرض في الترويج للجامعات الأردنية وزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين فيها.
ويُذكر أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي الأردنية في بداية العام الجامعي الحالي (2024–2025) بلغ 11,814 طالبًا وطالبة، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين على مقاعد الدراسة حاليًا 51,647 طالبًا وطالبة من 113 دولة حول العالم، يُشكّلون ما نسبته 11% من إجمالي عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.


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