نقابة الفنانين السوريين تشطب اسم سلاف فواخرجي لإنكارها جرائم الأسد- (صورة)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلت بها مؤخرًا، والتي عبرت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، معتبرةً إياه "صمام أمان" للبلاد، ومدافعة عن طريقة حكمه لسوريا خلال السنوات الماضية.



وبحسب ما نُشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، فإن القرار المفاجئ، الذي صدر بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، استند إلى القانون الذي يجيز شطب الأعضاء في حال "الخروج عن أهداف النقابة".



وأوضح البيان أن قرار الشطب جاء نتيجة ما وصفه بـ"إنكار الجرائم الأسدية" و"التنكر لآلام الشعب السوري"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة التي قالت فيها إن "بشار الأسد عاش حياة بسيطة، وكان يمثل الاستقرار السياسي في البلاد"، مؤكدةً أن "المشكلة ليست في الحاكم، بل في الشعب المنقسم".



وفي تصريحات أخرى، قالت سلاف فواخرجي إن بشار الأسد حكم البلاد بسياسة دولة ومؤسسات وليس بالدين، مضيفةً أن "أيام الثورة الأولى كانت جيدة، لكنها اختُطفت لاحقًا من تيارات دينية".



كما علقت على مشاهد سجن صيدنايا التي أُثيرت مؤخرًا، قائلةً إن مشاهد السجن مؤلمة بلا شك، إلا أنهم لم يكونوا على دراية كاملة بما يجري داخله، مشيرةً إلى أن بعض الصور المتداولة عن السجن "مفبركة". لكنها في الوقت ذاته لم تنكر وجود بعض المعتقلين الذين كانوا "قتلة ولصوص ومغتصبين"، مما أثار جدلاً واسعًا حول تصريحاتها.









سكاي نيوز