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الأونروا: حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

الأونروا: حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

2025-04-17 03:10:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة مما يغذي الدعاية والتضليل.
وكتب لازاريني في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل، هذا يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي وينشر نزع الصفة الإنسانية".


وأضاف "يواصل الصحفيون الفلسطينيون عملهم البطولي ويدفعون ثمنا باهظا، فقد ارتقى 170 منهم حتى الآن".


وتابع "في الوقت نفسه، تشكك الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان من منظمات الإغاثة.


وأشار إلى أن "التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة يعد أمرا أساسيا للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات".


وقال المفوض العام للوكالة "لا ينبغي أن تكون غزة استثناء، لقد حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع".

RT

MENAFN17042025000208011052ID1109440426

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