الأونروا: حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

الأونروا: حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة
وكتب لازاريني في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل، هذا يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي وينشر نزع الصفة الإنسانية".
وأضاف "يواصل الصحفيون الفلسطينيون عملهم البطولي ويدفعون ثمنا باهظا، فقد ارتقى 170 منهم حتى الآن".
وتابع "في الوقت نفسه، تشكك الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان من منظمات الإغاثة.
وأشار إلى أن "التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة يعد أمرا أساسيا للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات".
وقال المفوض العام للوكالة "لا ينبغي أن تكون غزة استثناء، لقد حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع".
RT
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