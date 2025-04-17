تقرير : توقعات بتمرد في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بعد رسائل ضباط الموساد والجيش

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN/ متابعة الزميل منجد جادو لصحيفة الاهرام المصرية - تظهر عرائض الضباط والطيارين والمدفعية والاطباء ومؤخرا قادة وضباط الموساد الاسرائيلي انتقال مرحلة الخلافات بين قادة الامن الاسرائيلي والمستوى السياسي اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال ومن معه من وزراء الى مرحلة جديد من الخلاف التي تسبر باتجاه التصادم حيث تشير ردود افعال وزراء اليمين ومعهم قيادة الجيش التي عينتها الحكومة مؤخرا جاهزيتها لأقصاء المعارضين لسياساتهم بكل الوسائل وقمع اي محاولة للتعبير عن رفض الحرب في المجتمع الاسرائيلي.

ويبدو ان الحراك ضد نتنياهو يدخل مراحل جديدة حيث يتزايد في المشهد الاسرائيلي حالة التصعيد للخلافات بين المستوى العسكري المهني والقيادة اليمينية الاسرائيلية عقب نشر نحو 1000 عسكري متقاعد وعامل بسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة تدعو لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع منذ أكثر من عام ونصف مقابل استعادة المحتجزين بغزة.

هذه الرسالة لاقت دعما في الاوساط المختلفة امنية وعسكرية كان أبرزها نشر رسائل من قبل ٢٠٠ طبيب في الخدمات العسكرية الاسرائيلي و١٥٠ جندي وضابط في سلاح البحرية الاسرائيلي و٢٥٠ ضابط في جهاز الامن الاسرائيلي الموساد من بينهم ثلاثة من قادة الموساد هذا الى جانب اصدار أكاديميين وأعضاء هيئات عسكرية مختلفة رسائل تتضمن نفس المحتوى وبلغة تصعيدية ضد نتنياهو ووزراء اليمين وسياساتهم

وفي الرسالة التي وقعها أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، دعا جنود الاحتياط إلى عودة فورية للأسرى الإسرائيليين، مشيرين أن استمرار الحرب كان "لأسباب سياسية".

وكتب الجنود في الرسالة: "نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية (الحرب)". وأضافوا: "في هذا الوقت، تخدم الحرب بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية".

وأردفوا أن "استمرار الحرب لا يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة وسيؤدي إلى مقتل المختطفين وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء، وكذلك استنزاف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي".

المعارضة لنتنياهو وحكومته ستتسع

وفي تعليقه للأهرام الأسبوعية حول هذه الرسائل وأثرها على المجتمع الإسرائيلي يقول المتابع للشأن الإسرائيلي فراس حسان ان مسائلة عريضة الطيارين حتى وصلت للأطباء في الجيش وانضم إليهم قادة الموساد والشاباك ومن بينهم ثلاثة من قادة الموساد الذين اعتبروا ان استمرار الحرب يخدم المصالح الشخصية والسياسية نتنياهو ومن معه من يمين مؤكدين ان الحرب لم تعد مجدية.

وأشار حسان انه و وفق المجريات فان هذه الموجة من المعارضة ستمتد وتشكل ضغط على صانع القرار في إسرائيل وستتدحرج لتصل لقطاعات أخرى وهذا ما نسمعه من اراء كتاب ومحليين إسرائيليين وان هذه العرائض والرسائل ستكثر نتيجة لإطلاق نتنياهو مصطلح العبثيين والجبناء والممولين من الخارج سيفاقم الازمة ويزيد من عناد المعارضين لنتنياهو لانهم يرون ان الجيش حقق عدد من الأهداف وحال استمرارها لمصالح شخصية سيؤدي لتدمير سمعة الجيش الإسرائيلي وسمعة إسرائيل ويتهمون نتنياهو بانه يقامر بمستقبل إسرائيل من اجل مصالحه.

عاصفة من الانتقادات الحكومية ضد الموقعين على الرسائل

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرسالة "أثارت عاصفة في المستويات العليا للقوات الجوية الإسرائيلية الى جانب المستوى السياسي وفي هذا الإطار هدد قائد سلاح الجو اللواء تومر بار المعين من قبل نتنياهو: بأن أي شخص يوقع على الرسالة لن يتمكن من الاستمرار في الخدمة في الاحتياط، على الرغم من أن الرسالة لم تتضمن تهديدا برفض أو إنهاء العمل التطوعي".

بدوره هاجم هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموقعين على العريضة. وقال إن "هذه العرائض نفسها مرة أخرى: مرة باسم طيارين، مرة باسم مسرحي سلاح البحرية، ومرة باسم آخرين. لكن الجمهور لا يصدق أكاذيب دعايتهم في وسائل الإعلام. هذه العرائض لم تُكتب باسم جنودنا الأبطال. لقد كتبتها مجموعة صغيرة من الأعشاب الضارة، التي تستخدم من جانب جمعيات بتمويل أجنبي وهدفها واحد، إسقاط حكومة اليمين".

وأضاف نتنياهو، أن "هذه مجموعة صغيرة من المتقاعدين، يثيرون ضجة، فوضويون ومعزولون عن الواقع، وغالبيتها العظمى لا تخدم في الجيش منذ سنين. هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وتشجع أعداءنا على استهدافنا. وقد بثوا لأعدائنا رسالة ضعف مرة واحدة، ولن نسمح لهم بأن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

وطالب نتانياهو الإسرائيليين باستخلاص العبرة، مشيراً إلى أن رفض الخدمة هو رفض للخدمة، وليس مهماً أي اسم تجميلي يمنحونه. وأي أحد يشجع على رفض الخدمة سيم إقصاؤه فوراً. والجيش الإسرائيلي

اما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش حول عريضة الطيارين فعبر عن رضاه لقرارات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بفضل الضباط.

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية الشريك الأساسي في ائتلاف نتنياهو: أهنئ رئيس الأركان وقائد القوات الجوية على طرد الرافضين في الاحتياط وسلاح الجو إن هذا التحرك السريع ضروري لتوضيح أننا لن نقبل مرة أخرى الرفض والدعوات للتمرد ضد الجيش الإسرائيلي، لا في الأوقات العادية وبالتأكيد ليس أثناء حرب من أجل وجودنا.

اليمين يريد ان يهيمن على إسرائيل

وعودة للمحلل الفلسطيني فراس حسان فانه يرى ان موجدة الانتقادات والقرارات التي اتخذها نتنياهو ووزرائه وقادة الجيش الذين عينهم لخدمة مصالحه فان ما قاموا به وصرحوا به يشكل محاولة منهم للسيطرة على كل مفاصل الدولة حيث لا يريدون ان يكون لهم أي معارضة حتى انتهاء فترة الحكم وبالتالي سيكون معهم متسع من الوقت للسيطرة وبالتالي كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة اما سقوطهم فيعني نهايتهم.

واكد ان رد اليمين العنيف والاتهامات للمعارضين جاء لانهم يريدون ان يستمروا في سياستهم للقيام بكل ما يستطيع من محاولات تهويد القدس وزيادة الاستيطان وبالتالي هم يعملون على اسكات الأصوات المعارضة لهم كما انهم يرون في موقعي العرائض محاولة لاسقاط حكمهم وبالتالي نتنياهو ومن معه قرروا ان يواجهوا أي معارضة بيد من حديد حتى لو وصلت الأمور الى النزاع العنيف حيث يؤمن قادة اليمين بأهمية فرض رؤيتهم وهذا قد يقود لحرب داخلية او صراع عنيف في إسرائيل اذا استمر نتنياهو ومن معه بوصف معارضيهم بانهم نباتات ضارة او انهم يتلقون التمويل من الخارج في إشارة لتخوينهم.

نتنياهو يريد إخفاء الحقيقية

يقول سامي ابو شحادة عضو سابق في الكنيست الاسرائيلي في تعليقه على ما يجري في اسرائيل ان رد فعل نتنياهو ومن معه العنيف وما نتج عن هذه التصريحات من قرارات فصل وتهديدات بالعقاب ناجم عن خوف حكومة اليمين من انكشاف زيف روايتهم التي تعطيهم الامد بالاستمرار في حكومتهم

واشار ابو شحادة الى ان هؤلاء الضباء والجنود الذين ينفذون الجرائم في غزة يقولون لنتنياهو وسموتريتش ان روايتكم كاذبة بشأن استمرار الحرب وان استمرار هذه الحرب هو نتيجة دوافع ومصالح سياسية وشخصية اسرائيلية لنتنياهو ومن معه في حكومة فاشية وليست مصالح امنية لدولة اسرائيل.

واكد ان نتنياهو يحاول اظهارها كحرب وجودية بينما يشدد على الجنود من خلال رسائلهم انها حرب لمصلحة نتنياهو الشخصية الضيقة وائتلافه اليميني الفاشي لذلك نرى محاولة من رئيس الحكومة والوزراء وقادة الجيش محاولة لطمس هذا الحراك الذي يكشف الحقيقة حول الحرب ويغير الراي العام في اسرائيل وهو ما بدانا نشاهده اليوم حيث تشير استطلاعات الراي الى انخفاض في التأييد الشعبي لنتنياهو واليمين.

ما يجري قد يقود لتزايد اعداد رافضي الخدمة

من ناحيته قال إيشاي منوشين، أحد قادة حركة "يش غفول" (هناك حد) الرافضة للخدمة العسكرية خلال حرب لبنان عام 1982 والتي تأسست خلال تلك الحرب: "يأتي الرفض على شكل موجات، وهذه أكبر موجة منذ حرب لبنان الأولى منذ ذلك الحين".

في بداية الحرب، صرّح الجيش بأنه جند حوالي 295,000 جندي احتياطي، بالإضافة إلى حوالي 100,000 جندي في الخدمة النظامية. وإذا كانت التقارير التي تشير إلى نسبة حضور تتراوح بين 50 و60% في قوات الاحتياط دقيقة، فهذا يعني أن أكثر من 100,000 شخص قد توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية.

وأشار منوشين إلى أن "هذا عدد هائل. هذا يعني أن الحكومة ستواجه مشكلة في مواصلة الحرب".

ويقول توم مهيجر، وهو ناشط رفض الخدمة العسكرية خلال الانتفاضة الثانية ويدير الآن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لرافضي الخدمة السابقين يشرحون قرارهم: "في البداية، خلق السابع من أكتوبر شعورًا بـ "معًا سننتصر"، لكن هذا الشعور قد تلاشى الآن". ويضيف: "ثلاث طائرات تكفي لمهاجمة غزة، لكن الرفض لا يزال يرسم خطوطًا حمراء. إنه يُجبر النظام على إدراك حدود قوته".

وفقًا لمينوشين، تواصلت منظمة "يش غفول" مع أكثر من 150 رافضًا أيديولوجيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما تعاملت منظمة "نيو بروفايل"، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات الحالات المماثلة.

وبينما يُعاقب الشباب الرافضون للتجنيد الإجباري لأسباب أيديولوجية بالسجن لعدة أشهر، فإن مينوشين على علم بجندي احتياطي واحد فقط عوقب على رفضه الأخير، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ.

وأوضح قائلًا: "إنهم يخشون سجن الرافضين، لأن ذلك قد يُدمر نموذج "جيش الشعب". الحكومة تُدرك هذا، ولذلك لا تُبالغ في الضغط؛ بل تكتفي بتسريح الجيش لبعض جنود الاحتياط، كما لو أن ذلك سيحل المشكلة".

الباحث في الشأن فراس ياغي قال ان هذه العرائض تشير الى انه لا يوجد اجماع حول استمرار الحرب لا في داخل الجيش ولا المجتمع الاسرائيلي موضحا ان الاولوية بالنسبة للراي العام في اسرائيل هي الافراج عن الأسرى الاسرائيليين الموجودين في غزة لإعادتهم لإسرائيل حتى لو ادى ذلك لنهاية الحرب وانه لم يعد هناك اهداف عسكرية اسرائيلية في غزة وانها لم تعد تشكل تهديدا امنيا كما يدعي نتنياهو لذلك العسكر في اسرائيل يعلمون ان هذه الحرب هي ضمان بقاء نتنياهو في الحكم وبقاء الائتلاف الحاكم لذلك نرى نتنياهو ومن معه يتحدثون عن اهمية النصر المطلق والقضاء على حماس وان الحرب هي حرب الاستقلال الثانية لدولة اسرائيل والتغييرات الجيوسياسية في المنطقة.

واكد ياغي ان اسرائيل كادت ان تنهار في السابع من اكتوبر لولا الدعم الامريكي ومن هنا يسعى نتنياهو لاستمرار الحرب لتجنيد مزيد من الدعم العسكري الامريكي لضمان قدرة اسرائيل على الاستمرار في تنفيذ مخططاته التوسعية لذلك فهو يحاول اخفاء دوره في الفشل والتنصل من مسؤولياته على الفشل عبر السعي لسيادة روايته التي يريد بعا خداع الراي العام الاسرائيلي التي يحاول قادة الجيش تكذيبها ومحاسبته وحكومته.

واكد ان الرسائل من مختلف الوحدات سواء سلاح الطيران والمدفعية والاستخبارات والموساد سيزيد الضغط على نتنياهو ويؤسس لراي عام ضد الحكومة وسياساتها لان هناك الكثير من قادة الراي من النخبة في الجيش والمجتمع الاسرائيلي الذين يؤمنون ان نتنياهو يأخذ الدولة الى الهاوية.

واوضح ان انطلاق هذه الرسائل والعرائض من وحدات وقادة الجيش والامن في اسرائيل والتي تعتبر البقرة المقدسة هو اداة للضغط على حكومة نتنياهو لذلك من المتوقع ان تشهد اسرائيل مزيد من الاحتجاجات التي ستؤدي في نهاية المطاف لإسقاطه لكنه الان يحاول التلاعب بإحراز صفقة تبادل قد تنقذه لفترة مؤقتة.

توافق على ان ما يجري يشكل تحولا اتجاه التأكيد على وضف الحرب

وبحسب كل من تحدث معهم مراسل الاهرام فان الانطباع السائد هو ان هناك اتفاق بين غالبية الخبراء والمحللين على أن عريضة ضباط الاحتياط الإسرائيليين في مختلف المؤسسات العسكرية الاسرائيلية تمثل تحولا في الموقف الداخلي الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب على قطاع غزة، وتعكس انكسارا في الإجماع الذي كان سائدا في بداية الحرب.

